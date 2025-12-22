Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 декабря 2025 18:57Пассажиры нижегородских трамваев смогут выиграть ящик мандаринов
22 декабря 2025 18:48Никитин исполнит новогодние желания детей нижегородского участника СВО
22 декабря 2025 18:41Более 6,5 тысячи нижегородских семей получили родительский основной доход
22 декабря 2025 18:33Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области
22 декабря 2025 18:28Самый длинный участок, отремонтированный по нацпроекту, находится под Арзамасом
22 декабря 2025 18:24Никитин поручил ускорить реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде
22 декабря 2025 18:03На каждого нижегородца будет приходиться по 32 кв. метра жилья
22 декабря 2025 17:46Более 745 км дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
22 декабря 2025 17:31Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники
22 декабря 2025 17:21"Карта жителя" заменит нижегородцам справку о льготах на ярмарочном катке
Общество

Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники

22 декабря 2025 17:31 Общество
Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

Смертность может вырасти на 25% в Нижегородской области в новогодние праздники, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов, сославшись на данные Минздрава РФ.

Основной причиной роста смертности в праздничные дни специалисты называют злоупотребление алкоголем. В связи с этим медицинские учреждения и экстренные службы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме. График появится в интернете уже на этой неделе. 

С учетом замечаний, поступивших по итогам прошлогодних праздников, расписание актуализируют на картах онлайн-сервисов.

Ранее нижегородцам объяснили, как защитить сердце в новогодние праздники. Кроме того, нарколог предупредил о вреде конфет с алкогольной начинкой.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Медицина и здоровье Смертность
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 14:38Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о сроках хранения новогодних салатов
22 декабря 2025 12:21Психологи рассказали, как сходить на корпоратив и не спровоцировать ссору в семье
17 декабря 2025 16:00Нижегородцам рассказали, как пережить новогоднее застолье без вреда для желудка
15 декабря 2025 10:15Нижегородцам рассказали, сколько калорий можно сжечь в новогодней суете
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных