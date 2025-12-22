Нижегородцев предупредили о росте смертности в новогодние праздники

Фото:
Смертность может вырасти на 25% в Нижегородской области в новогодние праздники, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов, сославшись на данные Минздрава РФ.
Основной причиной роста смертности в праздничные дни специалисты называют злоупотребление алкоголем. В связи с этим медицинские учреждения и экстренные службы в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме. График появится в интернете уже на этой неделе.
С учетом замечаний, поступивших по итогам прошлогодних праздников, расписание актуализируют на картах онлайн-сервисов.
