Роспотребнадзор напомнил нижегородцам о сроках хранения новогодних салатов Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Чтобы избежать пищевых отравлений в новогодние праздники, важно соблюдать сроки хранения и правила приготовления праздничных блюд. Об этом в прямом эфире рассказала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам специалиста, большинство праздничных блюд относятся к скоропортящейся продукции, и у каждого из них свой срок хранения. Например, жареное, отварное или запеченное мясо и рыбу можно хранить в холодильнике не более 36 часов при температуре от +2 до +6 градусов. Изделия из рубленого мяса и рыбы (котлеты, бифштексы) — не более 24 часов.

Блюда из птицы имеют разные сроки хранения: жареная или запеченная птица — до 48 часов, а изделия из рубленого мяса птицы — не более 12 часов. Холодец, заливное и гарниры также хранятся не дольше 12 часов.

Салаты, которые изначально готовятся с майонезом ("Мимоза" или "Селёдка под шубой"), можно хранить не более 12 часов. А вот салаты из отварных овощей без заправки сохраняют свежесть до 18 часов. К последним относится и оливье, так как заправлять его необходимо непосредственно перед подачей.

Уже заправленные салаты должны находиться на столе не более двух часов. "Выставляйте блюда на стол в небольших количествах, а остатки не смешивайте с новой партией еды", — подчеркнула Кочуро.

Специалист Роспотребнадзора также напомнила, что покупать продукты необходимо только в санкционированных торговых точках. На стихийных рынках покупатель приобретает товар, который не сопровождается необходимыми документами. "Неизвестно, кто и где его приготовил, такой продукт может причинить вред", - добавила Кочуро.

При выборе продуктов следует обращать внимание на срок годности, целостность упаковки и внешний вид. Желательно выбирать продукты без ароматизаторов и искусственных красителей.

Также Елена Кочуро напомнила о важности соблюдения гигиены на кухне. Необходимо тщательно мыть руки перед началом и в процессе приготовления пищи, особенно при переходе от сырых продуктов к готовым. Для сырых и готовых ингредиентов следует использовать отдельные разделочные доски. Кроме того, все блюда должны проходить полноценную термическую обработку.

"Чтобы новогодний стол был не только вкусным, но и безопасным, соблюдайте три главных правила: храните продукты правильно, готовьте по технологии и соблюдайте гигиену", - добавила она.

