Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
23 декабря 2025 12:06Более 23 000 обращений поступило в общественные приемные "Единой России" в 2025 году
22 декабря 2025 21:16Итоги работы в 2025 году подвели на ежегодной Конференции реготделения "Единой России"
22 декабря 2025 10:43Евгений Люлин будет переизбираться в нижегородское Заксобрание
20 декабря 2025 14:49Как проходили "Итоги года 2025" с Владимиром Путиным: взгляд изнутри
19 декабря 2025 19:00Эксперт-мониторинг событий с 12 по 19 декабря 2025 года от АНО "Минин-центр"
19 декабря 2025 11:19Григоренко призвал выработать единый подход к регулированию ИИ
18 декабря 2025 18:09Евгений Люлин первым награжден медалью "За производительность и эффективность"
18 декабря 2025 13:23Ирина Григорьева возглавила Контрольно-счетную палату Нижегородской области
18 декабря 2025 13:10Евгений Люлин считает, что трудовой героизм Богородска должен быть увековечен
17 декабря 2025 15:40Развитие экспорта обсудили на заседании президиума комиссии Госсовета
Политика

Более 23 000 обращений поступило в общественные приемные "Единой России" в 2025 году

23 декабря 2025 12:06 Политика
Более 23 000 обращений поступило в общественные приемные Единой России в 2025 году

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде состоялось совещание с руководителями местных общественных приёмных партии «Единая Россия». Участники встречи обсудили текущую деятельность, подвели промежуточные итоги работы за 2025 год и определили приоритетные задачи на предстоящий период.

В фокусе внимания были вопросы повышения качества приёма граждан, эффективного сопровождения обращений, взаимодействия с органами власти, а также выработки единых стандартов работы и отчётности. Особое внимание уделили роли общественных приёмных в преддверии избирательных кампаний и важности их медийного сопровождения.

Руководитель региональной общественной приёмной Виктор Лунин подчеркнул, что система приёмных остаётся ключевым каналом прямого диалога с жителями.

«Общественные приёмные — это место, где человек должен чувствовать внимание, уважение и реальную поддержку. Наша задача — не просто фиксировать обращения, а сопровождать их до результата, повышая доверие к партии и институтам власти. Более 23 тысяч обращений рассмотрели наши приемные в 2025 году, что говорит о высоком уровне доверия нижегородцев», — отметил Виктор Лунин.

Практические аспекты работы и задачи на будущее представил заместитель руководителя Региональной общественной приёмной Евгений Ермилов.

«Для нас важно, чтобы работа партийных общественных приёмных была не только содержательной, но и понятной людям. Корректное оформление приёмных, единые стандарты отчётности и качественное информационное сопровождение позволяют усиливать узнаваемость нашей работы и демонстрировать её реальную пользу гражданам», — подчеркнул Евгений Ермилов.

В завершение совещания состоялась торжественная церемония награждения. Виктор Лунин вручил благодарственные письма коллективам местных общественных приемных, продемонстрировавших высокую эффективность в работе с обращениями граждан.

Также Виктор Лунин совместно с заместителем руководителя Штаба общественной поддержки Людмилой Кононовой вручил благодарности местным отделениям партии, успешно организовавшим «Дни муниципалитетов» на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». Эти мероприятия способствуют популяризации достижений территорий и укреплению горизонтальных связей между муниципалитетами.

По итогам совещания участники договорились продолжить совместную работу по развитию сети общественных приёмных и укреплению их роли как эффективной площадки для диалога с жителями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных