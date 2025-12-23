Более 23 000 обращений поступило в общественные приемные "Единой России" в 2025 году

Фото:
В Нижнем Новгороде состоялось совещание с руководителями местных общественных приёмных партии «Единая Россия». Участники встречи обсудили текущую деятельность, подвели промежуточные итоги работы за 2025 год и определили приоритетные задачи на предстоящий период.
В фокусе внимания были вопросы повышения качества приёма граждан, эффективного сопровождения обращений, взаимодействия с органами власти, а также выработки единых стандартов работы и отчётности. Особое внимание уделили роли общественных приёмных в преддверии избирательных кампаний и важности их медийного сопровождения.
Руководитель региональной общественной приёмной Виктор Лунин подчеркнул, что система приёмных остаётся ключевым каналом прямого диалога с жителями.
«Общественные приёмные — это место, где человек должен чувствовать внимание, уважение и реальную поддержку. Наша задача — не просто фиксировать обращения, а сопровождать их до результата, повышая доверие к партии и институтам власти. Более 23 тысяч обращений рассмотрели наши приемные в 2025 году, что говорит о высоком уровне доверия нижегородцев», — отметил Виктор Лунин.
Практические аспекты работы и задачи на будущее представил заместитель руководителя Региональной общественной приёмной Евгений Ермилов.
«Для нас важно, чтобы работа партийных общественных приёмных была не только содержательной, но и понятной людям. Корректное оформление приёмных, единые стандарты отчётности и качественное информационное сопровождение позволяют усиливать узнаваемость нашей работы и демонстрировать её реальную пользу гражданам», — подчеркнул Евгений Ермилов.
В завершение совещания состоялась торжественная церемония награждения. Виктор Лунин вручил благодарственные письма коллективам местных общественных приемных, продемонстрировавших высокую эффективность в работе с обращениями граждан.
Также Виктор Лунин совместно с заместителем руководителя Штаба общественной поддержки Людмилой Кононовой вручил благодарности местным отделениям партии, успешно организовавшим «Дни муниципалитетов» на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». Эти мероприятия способствуют популяризации достижений территорий и укреплению горизонтальных связей между муниципалитетами.
По итогам совещания участники договорились продолжить совместную работу по развитию сети общественных приёмных и укреплению их роли как эффективной площадки для диалога с жителями.
