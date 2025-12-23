Глеб Никитин предложил пересмотреть принципы распределения депутатского фонда Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На Конференции по подведению итогов работы партии в 2025 году секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, предложил пересмотреть принципы распределения депутатского фонда. Он напомнил, что в соответствии с законодательством, за каждым депутатом Заксобрания закреплен фонд поддержки территорий.

Глеб Никитин выступил с инициативой: распределять не менее трети этих средств на поддержку гражданских инициатив по предложению местного политического совета партии.

«Отличное предложение секретаря регионального отделения партии Глеба Никитина сегодня внесено: 1/3 часть средств фонда поддержки территорий депутатов Законодательного Собрания региона направлять на задачи муниципалитетов по решению местных политсоветов. Это и ответственность общую поднимет, и заставит задуматься, куда деньги направляются, и контроль у людей будет больше. Спасибо всем, кто проработал инициативу. Уверен она будет отлично работать», — подчеркнул глава города Арзамаса, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии Александр Щелоков.

В ходе выступления, Глеб Никитин отметил, что несмотря на то, что рабочие механизмы реализации предложений депутатов в муниципалитетах есть, местные отделения партии далеко не всегда участвуют в распределении средств. В то время, как оппоненты «Единой России» активно используют эту возможность для демонстрации своей работы.

«Предложение секретаря регионального отделения нашей партии имеет важное значение. Его реализация позволит более эффективно поддерживать, социальные проекты, проекты благоустройства, учреждения культуры, спорта и образования. Основная задача — вовлечь лидеров общественного мнения, проживающих на конкретной территории, в обсуждение приоритетов распределения денежных средств», — пояснил заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Делегаты одобрили предложение и приняли решение о включении в работу нового принципа: депутатам Законодательного собрания Нижегородской области распределять не менее трети от депутатского фонда на решение задач поддержки гражданских инициатив в соответствии с решениями местного политического совета партии.