Болит поясница: причины и способы оказать себе первую помощь

24 декабря 2025 11:22 Общество
Болит поясница: причины и способы оказать себе первую помощь

Фото: с сайта ru.freepik.com

Резкая боль в пояснице может внезапно нарушить привычный ритм жизни, требуя немедленных действий. Каждый год миллионы людей сталкиваются с этой проблемой, поэтому важно знать, как распознать симптомы и возможные причины, чтобы эффективно справиться с ситуацией. 360.ru выяснил, как действовать при боли в пояснице и избежать паники.

Боль в пояснице может проявляться по-разному: от острого прострела до ноющей тяжести или ограничения подвижности. Она часто усиливается при наклонах, подъёме тяжёлых предметов или длительном сидении. Параллельно развиваются онемение в ногах, слабость в мышцах, а в тяжёлых случаях - нарушение работы органов малого таза.

В большинстве случаев (около 90%) боль в пояснице связана с проблемами позвоночника, такими как остеохондроз или межпозвонковые грыжи. В 6% случаев причина кроется в заболеваниях почек, а оставшиеся 4% могут быть вызваны другими факторами, включая воспалительные процессы в организме. Провоцирующими факторами могут стать переохлаждение, травмы, неправильная осанка или длительное сидение. В редких случаях боль может быть вызвана инфекциями или опухолями.

Разновидности боли

Боль в пояснице можно разделить на первичную и вторичную. Первичная боль возникает из-за изменений в позвоночнике, таких как дегенеративные процессы в дисках, суставах или мышцах. Вторичная боль является отражением проблем в других органах, например, почках или кишечнике.

По характеру боль делится на острую (люмбаго), которая длится до шести недель, и хроническую (люмбалгию), которая может продолжаться месяцами. Мышечная боль обычно связана со спазмами, а радикулярная — с защемлением нервных корешков, тогда боль может отдавать в ноги. Боль, локализующаяся слева, может указывать на проблемы с почками, а справа — с печенью или желчным пузырём.

Что делать, если защемило поясницу

Если боль в пояснице возникла внезапно, примите горизонтальное положение на твёрдой поверхности, чтобы снять нагрузку с мышц. Подложите валик под колени для уменьшения напряжения в позвоночнике. Приложите лёгкое тепло, например, шерстяной платок или грелку, но избегайте горячих ванн в острый период.

Примите обезболивающее средство, такое как ибупрофен, для уменьшения воспаления. Избегайте резких движений и подъёма тяжестей. Если боль не проходит в течение 48 часов, обратитесь к врачу, чтобы исключить возможные серьёзные причины.

Инъекции при защемлении поясницы

Для быстрого снятия боли и воспаления могут быть назначены инъекции. Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как диклофенак или мелоксикам, вводятся внутримышечно для достижения быстрого эффекта.

В тяжёлых случаях могут применяться блокады — инъекции в область боли с использованием анестетиков и стероидов, таких как дексаметазон. Миорелаксанты, например, мидокалм, помогают расслабить мышцы. Курс обычно состоит из 3-5 инъекций, чтобы минимизировать риск побочных эффектов. Но такую терапию долен назначить врач.

Упражнения

После того как острая боль стихнет, можно приступить к выполнению упражнений для укрепления мышц спины и улучшения гибкости. Вот несколько простых упражнений:

  • "Кошка-корова": встаньте на четвереньки и чередуйте прогиб и выгиб спины, чтобы размять мышцы.

  • Ягодичный мост: лягте на спину, поднимайте таз, напрягая ягодицы, чтобы укрепить мышцы поясницы.

  • "Птица-собака": встаньте на четвереньки, вытягивая противоположную руку и ногу, чтобы улучшить баланс. Выполняйте 10-15 повторений ежедневно, избегая боли.

Перед началом выполнения упражнений обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Профилактика боли в пояснице

Для предотвращения боли в пояснице важно следить за осанкой: сидите прямо, используйте эргономичное кресло с поддержкой спины. Регулярно делайте перерывы для разминки, особенно если ваша работа связана с длительным сидением.

Укрепляйте мышцы живота и спины с помощью плавания или йоги. Избегайте курения, так как оно ухудшает кровообращение в позвоночнике. Поднимайте тяжести, сгибая колени, а не поясницу. Следите за своим весом и питанием, чтобы поддерживать здоровье суставов.

Теги:
Здоровье Здравоохранение
