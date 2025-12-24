Культурный центр создадут в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке Культура и отдых

ННГУ им. Лобачевского планирует создать культурный центр с музейным пространством на Большой Покровской улице. Об этом сообщил ректор вуза Олег Трофимов, выступая с докладом на заседании Ученого совета университета.

По его словам, это знаковый проект в рамках третьей миссии университета.

По данным НИА "Нижний Новгород", речь идет про здание бывшего кафе "Аквариум" возле филфака ННГУ. Причем в марте руководитель вуза сказал журналистам, что обновленное пространство может открыться в 2025 году.

"Честно говоря, даже немного стыдно, что такое помещение пустует на одной из центральных улиц города, где всегда много туристов", - признался Трофимов.

Напомним, проектно-сметную документацию по объекту предоставили в Минобрнауки РФ еще в 2024 году. Здание включили в программу капремонта с условием софинансирования со стороны федерального ведомства.

Редакция НИА "Нижний Новгород" запросила у вуза новую информацию по этому проекту.