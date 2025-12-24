Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Культура и отдых

Культура и отдых

Культурный центр создадут в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке

24 декабря 2025 13:25
Культурный центр создадут в бывшем кафе Аквариум на Покровке

ННГУ им. Лобачевского планирует создать культурный центр с музейным пространством на Большой Покровской улице. Об этом сообщил ректор вуза Олег Трофимов, выступая с докладом на заседании Ученого совета университета.

По его словам, это знаковый проект в рамках третьей миссии университета.

По данным НИА "Нижний Новгород", речь идет про здание бывшего кафе "Аквариум" возле филфака ННГУ. Причем в марте руководитель вуза сказал журналистам, что обновленное пространство может открыться в 2025 году.

"Честно говоря, даже немного стыдно, что такое помещение пустует на одной из центральных улиц города, где всегда много туристов", - признался Трофимов.

Напомним, проектно-сметную документацию по объекту предоставили в Минобрнауки РФ еще в 2024 году. Здание включили в программу капремонта с условием софинансирования со стороны федерального ведомства.

Редакция НИА "Нижний Новгород" запросила у вуза новую информацию по этому проекту.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
культура Минобрнауки ННГУ
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
