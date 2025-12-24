Министр культуры Любимова оценила новую экранизацию сказки "Буратино"

Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
24 декабря 2025 14:42 Культура и отдых
Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой

Министр культуры России Ольга Любимова поделилась впечатлениями от новой экранизации сказки "Буратино" (0+). О премьере глава Минкульта рассказала в своем Telegram-канале.

Режиссёром новой киноленты выступил Игорь Волошин. Современная версия известной сказки вновь рассказывает зрителям о приключениях Буратино и его друзей — персонажей, знакомых каждому с детства. В фильме снимались актёры Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Александр Петров, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Марк Эйдельштейн и другие.

Как отметила министр, основная часть съёмочного процесса проходила в Кинопарке "Москино". Для съёмок там воссоздали атмосферу итальянского городка конца XIX — начала XX века. На территории декораций появились ратушная площадь, булочная, аптека, фонтан, лавки и траттория.

Особое внимание Любимова уделила финальной сцене фильма, в которой были задействованы более 200 человек. Из них 35 — профессиональные танцоры, принявшие участие в массовой хореографической постановке.

"Уверена, новая кинолента про Буратино соберёт на новогодних каникулах множество зрителей в кинотеатрах по всей нашей стране", — написала министр культуры, пожелав всем приятного просмотра.

Ранее сообщалось, что спрос на участие в массовках при съемке фильмов в Нижегородской области вырос в три раза.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных