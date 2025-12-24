Директоров нижегородских школ наградили за подготовку новых кадров для строительной отрасли

Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

24 декабря 2025 16:14 Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководители девяти общеобразовательных учреждений Нижегородской области получили правительственные награды за развитие строительных классов и подготовку будущих кадров отрасли. Благодарственные письма правительства Нижегородской области и памятные подарки вручил заместитель председателя правительства региона Анатолий Молев.

«Хочу выразить благодарность руководителям муниципальных образовательных организаций и министерству образования Нижегородской области за совместную продуктивную работу. Важно, что уже со школьной скамьи вы вовлекаете молодых людей в нашу строительную профессию. Уверен, что вместе с вами и представителями учреждений среднего, высшего образования мы сможем значительно укрепить кадровый состав отрасли», – отметил Анатолий Молев.

Наградами за добросовестный труд и популяризацию строительных профессий были отмечены директора школ №№3, 125, 189, школы №183 имени Р. Алексеева и лицеев №№38 и 180 Нижнего Новгорода. Благодарственные письма также вручили руководителям средней школы №9 Кстова, средней школы №8 и школы №6 на Бору Нижегородской области.

Награждение состоялось в рамках первого заседания рабочей группы по реализации концепции подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года в Нижегородской области, которое прошло в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете (ННГАСУ). Мероприятие стало отправной точкой практических действий по решению одной из ключевых задач отрасли – создания и развития кадрового резерва для строительного комплекса региона.

Совещательный орган займется координацией масштабной «дорожной карты», направленной на создание современной системы подготовки кадров, способной обеспечить строительную отрасль региона квалифицированными специалистами в соответствии с требованиями стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Концепция подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года в Нижегородской области направлена на совершенствование системы строительного образования и пополнение кадрового состава в строительном комплексе специалистами, готовыми к работе с современными технологиями и материалами. В перспективе её реализация позволит обеспечить достижение целей национальных проектов, в том числе «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни».

