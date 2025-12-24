Штрафы для застройщиков за срыв сдачи объектов вернут с 2026 года

Мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи объектов истекает 31 декабря и не будет продлён. Об этом сообщил президент Владимир Путин на итоговой встрече с правительством, передаёт 360.ru.
Мораторий был введён в период пандемии COVID-19.
Путин отметил, что текущая ситуация на рынке жилья не требует больше такой поддержки застройщиков. Однако для покупателей неустойка остаётся важным фактором.
Президент подчеркнул необходимость соблюдения обязательств перед гражданами, для чего необходимо наладить системную работу с предпринимателями.
Напомним, что в Нижегородской области активно реализуются проекты жилищного строительства с применением механизма эскроу-счетов. Такой механизм сейчас является обязательным при привлечении средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов. Это правило направлено на защиту интересов дольщиков и обеспечение прозрачности финансовых операций.
