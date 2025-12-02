Почти 350 домов возвели в Нижегородской области по эскроу-счетам Экономика

В Нижегородской области активно реализуются проекты жилищного строительства с применением механизма эскроу-счетов. Как сообщает НТА-Приволжье, уже завершено возведение более 350 многоквартирных домов (МКД) общей площадью свыше 2,5 млн кв. метров.

Кроме того, в стадии строительства находятся еще около 150 объектов, что составляет порядка 1,5 млн квадратных метров жилья. Все они также реализуются с использованием системы эскроу, которая была внедрена в рамках федерального законодательства.

В министерстве строительства Нижегородской области подчеркнули, что переход на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов оказывает влияние на себестоимость строительства. Это связано с тем, что застройщики, как правило, привлекают заемные средства от банков.

Однако благодаря профессионализму участников рынка, правильному финансовому планированию, грамотной оценке рисков и оптимальному подбору источников финансирования, удается минимизировать затраты по таким кредитам. Это позволяет удерживать стоимость жилья на приемлемом уровне.

В минстрое региона также напомнили, что использование эскроу-счетов является обязательным при привлечении средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов. Это правило направлено на защиту интересов дольщиков и обеспечение прозрачности финансовых операций.

Ранее сообщалось, что более 270 частных домов в Нижегородской области строятся по механизму эскроу.