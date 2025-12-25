Нижегородская область с 27 декабря по 11 января присоединится к акции "Веди родителей в музей" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года присоединится к всероссийской акции «Веди родителей в музей», в которой примут участие 40 региональных музеев, театров и других учреждений культуры региона. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

По условиям акции при покупке билета по «Пушкинской карте» посетитель получает скидку 10% на покупку двух билетов для своих родителей или других родственников. Акция проходит уже в четвертый раз, и к ней присоединилось более 1100 учреждений культуры из 71 региона страны.

В Нижнем Новгорода участие в акции принимают Русский музей фотографии, филиал Нижегородского музея-заповедника «Технический музей», все площадки Нижегородского государственного художественного музея. Кроме того, в акции принимает участие Нижегородский театр кукол. В этих учреждениях скидка будет действовать на посещение экспозиции музеев, экскурсий, спектаклей.

Кроме того, в акции принимают участие учреждения культуры в области. Литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» предлагает посетить свои экскурсии, Дзержинский театр драмы и Ветлужский народный театр «Балаганчик» – приобрести билеты на спектакли.

Также в акции принимают участие Семеновский историко-художественный музей, Мемориальный музей В.П. Чкалова, Музей природы имени С.И. Трофимова и Арзамасский историко-художественный музей, Вачский, Кстовский, Сосновский и Варнавинский историко-краеведческие музеи, Музей истории города Заволжье и Городской музей Сарова, Музейно-выставочный комплекс имени В.Ф. Мамонтова, Краснобаковский и Павловский исторические музеи, Центр народной культуры в Кстове, а также краеведческие музеи Тоншаева, Воротынца, Лукоянова, Шаранги, Починок, Ветлуги, Большого Мурашкина, Бутурлина, Лыскова, Бора.

Также в акции «Веди родителей в музей» принимают участие досуговый центр «Метеор» в Городце, культурный центр «Железнодорожник» в Лукоянове, Дворец культуры имени И.И. Лепсе города Выксы, культурно-досуговое объединение Дивеевского округа, Навашинский Дворец культуры, клубная система Краснобаковского муниципального округа, Воротынский районный Дом культуры, Лысковский Дворец культуры, централизованная клубная система Шахуньи.

Полный список учреждений, принимающих участие в акции «Веди родителей в музей», опубликован на сайте министерства культуры Нижегородской области, а также на портале организатора акции – АНО «Национальные приоритеты».

Напомним, что программа «Пушкинская карта» действует в рамках нацпроекта «Семья». Виртуальную карту может оформить любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет в приложении «Госуслуги.Культура». Лимит карты – 5000 рублей, он обновляется каждый год 1 января. Деньги можно тратить на посещение музеев, театров, выставок, концертов, кинотеатров по всей стране. Афиша мероприятий доступна на сайте Культура.РФ.

Как уже сообщалось, в 2026 году во всех регионах России изменится банк-оператор, обслуживающий «Пушкинскую карту». Участники программы до 28 декабря 2025 года должны подать заявление о перевыпуске карты. Сделать это можно в приложении «Госуслуги Культура» и приложении «Почта банка», а также в клиентских центрах ВТБ и «Почта банка», адреса которых можно узнать на сайте: https://www.pochtabank.ru/. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии программы «Пушкинская карта»: 8 800 100 06 45.