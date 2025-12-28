Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 декабря 2025 12:31Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру
28 декабря 2025 09:00Более 300 нетрезвых водителей задержали в Нижегородской области за неделю
27 декабря 2025 16:05Прокуратура взяла на контроль ДТП с четырьмя погибшими под Володарском
27 декабря 2025 15:08Бастрыкин потребовал доклад о массовой вырубке леса в Сосновском районе
27 декабря 2025 13:21Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе М7 в Володарском районе
27 декабря 2025 12:49Мигрант попался на поддельных документах в Нижегородской области 
27 декабря 2025 11:26Фура насмерть сбила двух человек в Воротынском районе
27 декабря 2025 09:31Роструд начал расследование по гибели мужчины при пожаре на плавкране на Бору
26 декабря 2025 19:47Почти 2,4 млн рублей отдали мошенникам трое нижегородцев
26 декабря 2025 18:36Безработная нижегородка пыталась похитить маткапитал
Происшествия

Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру

28 декабря 2025 12:31 Происшествия
Мошенники вынудили нижегородку задекларировать 750 тысяч и отдать их курьеру

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В посёлке Бутурлино 76-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленники использовали схему обмана, которая включала несколько этапов. Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником городской службы связи. Он попросил пенсионерку продиктовать номер СНИЛС. Затем поступил звонок от якобы представителя правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что женщину подозревают в финансировании недружественной страны, и для снятия подозрений необходимо задекларировать все её сбережения.

На последнем этапе позвонил человек, который представился юристом. Он убедил пенсионерку, что для решения проблемы нужно передать все наличные средства неизвестному курьеру. Женщина выполнила все инструкции мошенников и передала курьеру 756 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает, что сотрудники государственных органов, банков и других официальных организаций никогда не требуют передачи денег через курьеров. Любые требования о декларировании средств под предлогом "безопасности" — это обман.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Нижнем Новгороде предотвратил мошенничество в отношении 92-летней пенсионерки. А в Дзержинске пенсионер поверил лже-полицейским и отдал аферистам 5 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
мошенники Мошенничество Пенсионеры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных