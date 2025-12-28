Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

В посёлке Бутурлино 76-летняя пенсионерка лишилась крупной суммы денег из-за мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленники использовали схему обмана, которая включала несколько этапов. Сначала женщине позвонил человек, представившийся сотрудником городской службы связи. Он попросил пенсионерку продиктовать номер СНИЛС. Затем поступил звонок от якобы представителя правоохранительных органов. Собеседник сообщил, что женщину подозревают в финансировании недружественной страны, и для снятия подозрений необходимо задекларировать все её сбережения.

На последнем этапе позвонил человек, который представился юристом. Он убедил пенсионерку, что для решения проблемы нужно передать все наличные средства неизвестному курьеру. Женщина выполнила все инструкции мошенников и передала курьеру 756 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Полиция напоминает, что сотрудники государственных органов, банков и других официальных организаций никогда не требуют передачи денег через курьеров. Любые требования о декларировании средств под предлогом "безопасности" — это обман.

Ранее сообщалось, что водитель такси в Нижнем Новгороде предотвратил мошенничество в отношении 92-летней пенсионерки. А в Дзержинске пенсионер поверил лже-полицейским и отдал аферистам 5 млн рублей.