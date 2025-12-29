В Навашине открылась оборудованная по модельному стандарту библиотека "Дом Кирсановых"

Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Фото: минкульт Нижегородской области

В Навашине Нижегородской области открылась оборудованная по модельному стандарту библиотека «Дом Кирсановых». Оборудование библиотеки закуплено за счет областных средств. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Библиотека находится в южной части Навашина. Здание, которое библиотека занимает с 2000 года, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1987 году и считается одним из первых каменных зданий на территории современного Навашина, история которого связана с именем революционерки и общественного деятеля Клавдии Кирсановой. В 2020-2022 годах в здании был проведен капитальный ремонт за счет средств муниципального бюджета. Во время работ были учтены все требования законодательства по охране объектов культурного наследия. В 2025 году библиотека была переоборудована по модельному стандарту за счет средств областного бюджета. На эти цели было направлено почти 8 млн рублей.

«Была разработана концепция библиотеки как исторического портала – новое оборудование позволяет погрузиться в древнейшую историю здешних земель, а также узнать, чем Навашино живет сегодня. Например, юные посетители могут сделать настоящее археологическое открытие в интерактивной песочнице и ознакомиться с артефактами волосовской культуры. Подросткам будет интересно посетить виртуальную экскурсию по судостроительному производству – специально для библиотеки было разработано программное обеспечение для очков виртуальной реальности, закуплено семь комплектов таких очков», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В обновленной библиотеке оборудовано пространство для проведения массовых мероприятий на 35 мест, появились интерактивная трибуна для выступлений, оборудование для записи подкастов, лайтбоксы и система подвесов для проведения выставок, а также интерактивный стол с тематическим программным обеспечением, с помощью которого посетители могут узнать больше об истории Навашина. Кроме того, для библиотеки было закуплено более 1700 экземпляров книг.

«Превращение старинного здания с богатейшей историей в современный информационно-культурный центр – блестящий пример того, как мы можем сохранять наше наследие, наполняя его новым содержанием. В новой библиотеке создана прекрасная среда для чтения и работы. Это место, где прошлое встречается с будущим: жители и гости округа смогут с помощью интерактивных технологий буквально прикоснуться к истории. Уверена, что обновленная библиотека станет центром притяжения для людей всех возрастов», - считает глава местного самоуправления муниципального округа Навашинский Татьяна Берсенева.

Напомним, что это вторая модельная библиотека, которая открылась в муниципальном округе. Ранее, в сентябре 2023 года, открытие модельной библиотеки состоялось в селе Новошино. Оборудование для нее также было приобретено за счет средств областного бюджета. В следующем году в рамках нацпроекта «Семья» в детской библиотеке в Навашине будет создан детский культурно-просветительский центр.

