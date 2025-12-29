Работы конкурса "Энергия вдохновения", посвященного Дню энергетики, покорили сердца жюри Общество

Фото: О. Солкина/ ЦБС Автозаводского района

Победителей конкурса рисунков, эссе и стихотворений «Энергия вдохновения» наградили в Нижнем Новгороде. Конкурс был посвящен профессиональному празднику – Дню энергетика. «Энергия вдохновения» – это творческий проект, где юные нижегородцы через рисунки, стихи и эссе продемонстрировали, как они видят работу энергетиков – людей, благодаря которым в наших домах всегда тепло и светло. Конкурс организован компанией Эн+ Тепло Волга и Централизованной библиотечной системой Автозаводского района.



Более 120 авторов направили на конкурс свои рисунки, стихотворения и эссе про важность работы энергетиков. Члены жюри, в состав которого вошли нижегородские писатели, художники и работники Эн+ Тепло Волга, внимательно изучили работы и определили победителей. Кроме того, специальными призами наградили четырех участников, завоевавших приз зрительских симпатий.



«От имени жюри и от себя лично хочу выразить искреннюю радость от работ, представленных на конкурс, посвященный профессиональному празднику — Дню энергетика. Каждая работа — будь то рисунок, стихотворение или эссе — стала для нас не просто творческим высказыванием, но и трогательным свидетельством того, насколько глубоко дети воспринимают важность профессии, обеспечивающей свет, тепло и энергию в наших домах», - поделилась член жюри, заместитель директора ЦБС Автозаводского района Лариса Белякова.





Заместитель директора филиала «Нижегородский» Эн+ Тепло Волга, депутат гордумы Алексей Родин вручил подарки и дипломы победителям.



«Рисунки поразили разнообразием образов: от реалистичных изображений электростанций и линий электропередач до фантазийных сюжетов, где энергетики предстают в образе супергероев, дарующих свет миру. Стихотворения удивили искренностью, а эссе продемонстрировали зрелое осмысление роли энергетики в современном мире. Чувствовалось, что ребята вдумчиво отнеслись к теме, постарались понять, что стоит за каждым включенным светильником. Особенно ценно, что многие авторы подчеркнули человеческий аспект профессии — ответственность, самоотдачу, готовность работать в любую погоду и в любое время суток», - сказал Алексей Родин.



Победители конкурса «Энергия вдохновения»:



В номинации «Рисунок», возрастная категория до 13 лет:

1 место: Шабанова Полина Сергеевна (библиотека им. Бианки, 11 лет). Рисунок «Свет в каждый дом».

2 место: Ломакина Анастасия (библиотека им. Станюковича, 9 лет). Рисунок «Симфония тепла».

3 место: Левакова Анжелика (10 лет). Рисунок «Тепло, светло, уютно».



В номинации «Рисунок», возрастная категория до 18 лет:

1 место: Сударикова Кристина (15 лет, Центр культуры и досуга «Молодежный», народная студия изобразительного искусства «Вернисаж», руководитель Лопухина Маргарита Викторовна). Рисунок «Энергия – наша работа».

2 место: Пилясова Вероника (14 лет, Детская школа искусств №1). Рисунок «Открывая тайны энергии».

3 место: Ракчеева Мирра (16 лет, Детская школа искусств №1). Рисунок «Сила, освещающая мир».



В номинации «Эссе»:

1 место: Савин Амир (13 лет). Эссе ко Дню энергетика «Взгляд через творчество».

2 место: Хусяинова Айгуль (14 лет, библиотека им. Станюковича). Эссе «Освещая путь к мечте».

3 место: Мясников Василий (15 лет, Нижегородский кадетский корпус им. В.Ф. Маргелова). Эссе «Хранители света и тепла».



В номинации «Стихи»:

Савенкова Надежда (10 лет, Филиал №8). Стихотворение «Добрый Никитич и ураганное чудище» (современная былина, отважным энергетикам посвящается).

Леонтьев Григорий (8 лет, школа №169). Стихотворение «Тепло дома».

Голубев Иван (16 лет). Стихотворение «Энергетический сонет».



Коллективное 1 место: ЦБС Автозаводского района за стих М. Кулагиной.



Также от Централизованной библиотечной системы района были отмечены:

Чечева Елизавета Артемовна (12 лет). Рисунок «Есть такая профессия – Родину освещать».

Куклин Семен (10 лет). Стих, посвященный дедушке.

Анисимова Виктория (12 лет, Центр культуры и досуга «Молодежный»). Рисунок «Температурный режим в норме».

Климакова Ксения (Центр культуры и досуга «Молодежный»). Рисунок «Свет будет!».