Работы конкурса "Энергия вдохновения", посвященного Дню энергетики, покорили сердца жюри

Победителей конкурса рисунков, эссе и стихотворений «Энергия вдохновения» наградили в Нижнем Новгороде. Конкурс был посвящен профессиональному празднику – Дню энергетика. «Энергия вдохновения» – это творческий проект, где юные нижегородцы через рисунки, стихи и эссе продемонстрировали, как они видят работу энергетиков – людей, благодаря которым в наших домах всегда тепло и светло. Конкурс организован компанией Эн+ Тепло Волга и Централизованной библиотечной системой Автозаводского района.
Более 120 авторов направили на конкурс свои рисунки, стихотворения и эссе про важность работы энергетиков. Члены жюри, в состав которого вошли нижегородские писатели, художники и работники Эн+ Тепло Волга, внимательно изучили работы и определили победителей. Кроме того, специальными призами наградили четырех участников, завоевавших приз зрительских симпатий.
«От имени жюри и от себя лично хочу выразить искреннюю радость от работ, представленных на конкурс, посвященный профессиональному празднику — Дню энергетика. Каждая работа — будь то рисунок, стихотворение или эссе — стала для нас не просто творческим высказыванием, но и трогательным свидетельством того, насколько глубоко дети воспринимают важность профессии, обеспечивающей свет, тепло и энергию в наших домах», - поделилась член жюри, заместитель директора ЦБС Автозаводского района Лариса Белякова.
Заместитель директора филиала «Нижегородский» Эн+ Тепло Волга, депутат гордумы Алексей Родин вручил подарки и дипломы победителям.
«Рисунки поразили разнообразием образов: от реалистичных изображений электростанций и линий электропередач до фантазийных сюжетов, где энергетики предстают в образе супергероев, дарующих свет миру. Стихотворения удивили искренностью, а эссе продемонстрировали зрелое осмысление роли энергетики в современном мире. Чувствовалось, что ребята вдумчиво отнеслись к теме, постарались понять, что стоит за каждым включенным светильником. Особенно ценно, что многие авторы подчеркнули человеческий аспект профессии — ответственность, самоотдачу, готовность работать в любую погоду и в любое время суток», - сказал Алексей Родин.
Победители конкурса «Энергия вдохновения»:
В номинации «Рисунок», возрастная категория до 13 лет:
В номинации «Рисунок», возрастная категория до 18 лет:
В номинации «Эссе»:
В номинации «Стихи»:
Коллективное 1 место: ЦБС Автозаводского района за стих М. Кулагиной.
Также от Централизованной библиотечной системы района были отмечены:
