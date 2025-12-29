Производство беспилотников вошло в число приоритетных направлений для поддержки РГО Экономика

Фото: ООО "РПК"

Нижегородские резиденты инфраструктуры развития беспилотных авиационных систем (БАС) смогут получить поддержку от Региональной гарантийной организации (РГО) в приоритетном порядке. Мера поддержки реализуется в рамках федпроекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что в регионе планомерно реализуются условия для развития и поддержки представителей сферы беспилотных авиационных систем.

«Для предприятий БАС в регионе сформирован комплекс мер поддержки, который постоянно расширяется. Теперь для компаний этой сферы будет упрощен доступ к заемному финансированию при реализации и расширении проектов. В сочетании с налоговыми послаблениями, программами льготного финансирования, мерами по продвижению разработок и подготовке профильных специалистов это создает условия для устойчивого развития отрасли», – сообщил министр.

ООО «РПК» стала первой компанией, получившей поддержку в рамках программы. Предприятие представило собственную разработку на форуме «ЦИПР-2025». Инновация представляет собой многоцелевой беспилотник вертикального взлёта и посадки «Варан-3» с высокой готовностью изделия к серийному производству. Эта разработка создана с учетом задач импортозамещения и повышения технологической независимости России.

«Для реализации проектов в сфере БАС наша компания регулярно использует инструменты, которые предоставляет региональная гарантийная организация. За время работы с РГО мы уже девять раз получали гарантийную поддержку на сумму 91,7 млн рублей, что позволило привлечь 197 млн рублей банковского финансирования. Средства, полученные благодаря Фонду, позволяют нам расширять собственные разработки, закупать необходимые материалы, модернизировать производственные процессы и быстрее выводить новые решения на рынок», – рассказал учредитель ООО «Регионально-промышленная компания» Андрей Соколов.

Поручительство в региональной гарантийной организации можно оформить при заключении кредитного договора и договора лизинга. Размер поручительства может составлять от 100 тыс. до 35 млн рублей, а срок – до 7 лет. Объем поручительства - до 70% от суммы обязательств.

Оформить договор поручительства могут субъекты МСП Нижегородской области, являющиеся резидентами Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС).

К приоритетным категориям получателей поддержки от РГО относятся производители импортозамещающей продукции, промышленной продукции, используемой участниками СВО, участники федерального проекта «Производительность труда», семейные предприятия и экспортёры.

Подать заявку на поручительство по кредитному договору можно, лично обратившись в Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области по телефону: +7 (831) 214-09-44.

Ознакомиться с условиями получения поручительства можно на сайте Агентства.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».