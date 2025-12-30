Нижегородцы смогут проставить в паспорте шесть отметок с 2026 года

С 1 января 2026 года российские граждане смогут по своему желанию проставить шесть дополнительных отметок в паспорте. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на МВД РФ.
Новые отметки будут включать информацию о ранее выданных паспортах, сведения о детях, данные о регистрации и расторжении брака, номер записи в едином федеральном информационном регистре, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Вместо ИНН можно будет указать новый уникальный идентификатор, который будет присваиваться каждому гражданину в Едином реестре населения.
Кроме того, появится возможность внести отметки о группе крови, резус-факторе и выданных документах, удостоверяющих личность за пределами России. Это нововведение позволит гражданам иметь при себе более полную и актуальную информацию, что может быть полезно в различных жизненных ситуациях.
Министерство внутренних дел подчеркнуло, что проставление отметок будет осуществляться различными организациями, включая МВД, территориальные подразделения, медицинские учреждения, многофункциональные центры (МФЦ) и налоговые органы. Все отметки будут вноситься только при наличии соответствующих данных и подтверждении их достоверности.
