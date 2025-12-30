Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Общество

Нижегородцы смогут проставить в паспорте шесть отметок с 2026 года

30 декабря 2025 10:40 Общество
Нижегородцы смогут проставить в паспорте шесть отметок с 2026 года

С 1 января 2026 года российские граждане смогут по своему желанию проставить шесть дополнительных отметок в паспорте. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на МВД РФ.

Новые отметки будут включать информацию о ранее выданных паспортах, сведения о детях, данные о регистрации и расторжении брака, номер записи в едином федеральном информационном регистре, а также идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Вместо ИНН можно будет указать новый уникальный идентификатор, который будет присваиваться каждому гражданину в Едином реестре населения.

Кроме того, появится возможность внести отметки о группе крови, резус-факторе и выданных документах, удостоверяющих личность за пределами России. Это нововведение позволит гражданам иметь при себе более полную и актуальную информацию, что может быть полезно в различных жизненных ситуациях.

Министерство внутренних дел подчеркнуло, что проставление отметок будет осуществляться различными организациями, включая МВД, территориальные подразделения, медицинские учреждения, многофункциональные центры (МФЦ) и налоговые органы. Все отметки будут вноситься только при наличии соответствующих данных и подтверждении их достоверности.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МВД МФЦ
