Россиянам посоветовали не торопиться с переводом зарплат на цифровой рубль

30 декабря 2025 15:11
С 1 сентября 2026 года россияне смогут получать зарплату в цифровых рублях. Операции с этой новой формой валюты будут осуществлять 12 банков, участвующих в пилотном проекте. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в комментарии для РИА "Новости".

По словам Аксакова, решение о том, получать ли зарплату в цифровых рублях, будет приниматься каждым гражданином самостоятельно. Это нововведение не является обязательным, и россияне смогут продолжать использовать традиционные бумажные или безналичные деньги.

Однако, не все эксперты разделяют оптимизм по поводу массового перехода на цифровые рубли. Финансист Александр Лосев, комментируя ситуацию для 360.ru, выразил сомнения в целесообразности такого перехода. Он отметил, что цифровые рубли обладают ограниченным функционалом и не могут полностью заменить традиционные деньги.

"У обычных денег есть пять функций: средство обращения, средство платежа, мера стоимости, средство накопления и мировые деньги. У цифровых этих свойств нет. Они беззащитны перед инфляцией и девальвацией", — подчеркнул Лосев.

Эксперт также отметил, что цифровые рубли пока нельзя использовать для депозитов, что делает их менее привлекательными в условиях высокой инфляции и жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка. Кроме того, не все торговые точки будут принимать новую валюту.

Аксаков подтвердил эти опасения, уточнив, что с 1 сентября 2026 года цифровые рубли можно будет использовать только для покупок у компаний с годовым оборотом более 120 млн рублей. С 1 января 2027 года этот порог снизится до 30 млн рублей и выше. Полное внедрение цифрового рубля в финансовую и торговую систему России планируется к 1 сентября 2028 года.

В конце ноября пресс-служба Центрального банка сообщила, что транзакции с использованием цифровых рублей будут бесплатными для граждан. Банки не смогут устанавливать лимиты на объемы таких переводов. Для бизнеса, однако, будет предусмотрена минимальная комиссия за использование новой платежной системы.

