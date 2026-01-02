Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
В Москве скорректировали тарифы на парковку и проезд по МСД

В Москве скорректировали тарифы на парковку и проезд по МСД

В столице скорректировали стоимость парковки и проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Обновления вступили в силу с 2 января и направлены на повышение эффективности использования городской транспортной инфраструктуры.

Как сообщает 360.ru, парковка подешевела на малозагруженных улицах, где заполняемость парковочных мест не превышала 50%. В их числе улицы Михаила Якушина, Игоря Численко, а также 2-й, 3-й и 5-й проезды Марьиной Рощи. На некоторых участках стоимость парковки теперь составляет 40 рублей в час. Всего в списке 12 улиц. 

Эта мера направлена на перераспределение транспортных потоков и повышение оборачиваемости парковочных мест в других зонах.

На улицах с высокой загруженностью (80–90%), особенно рядом с торговыми центрами, офисами и достопримечательностями, тарифы были пересмотрены в рамках существующей сетки. Это позволит ускорить освобождение парковочных мест и повысить доступность для резидентов.
Как отмечают в мэрии, такая система помогает снизить количество лишних поездок в поисках парковки и дает преимущество жителям с разрешениями — у них появляется больше шансов припарковаться рядом с домом.

Скорректированы и правила оплаты проезда по Московскому скоростному диаметру. В часы пик стоимость участка составит 13 рублей. При этом в выходные, праздничные дни и в течение 70% времени по будням (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00) проезд останется бесплатным.

Важно, что оплата взимается только при въезде и выезде в платный период. Например, если автомобиль въехал на участок до 07:00, а выехал после, поездка будет бесплатной.

Фиксированный тариф в 950 рублей за транзитный проезд по МСД сохраняется без изменений.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируют расширить зону платной парковки, при этом тарифы останутся прежними.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

