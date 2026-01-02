В Москве скорректировали тарифы на парковку и проезд по МСД

В столице скорректировали стоимость парковки и проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД). Обновления вступили в силу с 2 января и направлены на повышение эффективности использования городской транспортной инфраструктуры.
Как сообщает 360.ru, парковка подешевела на малозагруженных улицах, где заполняемость парковочных мест не превышала 50%. В их числе улицы Михаила Якушина, Игоря Численко, а также 2-й, 3-й и 5-й проезды Марьиной Рощи. На некоторых участках стоимость парковки теперь составляет 40 рублей в час. Всего в списке 12 улиц.
Эта мера направлена на перераспределение транспортных потоков и повышение оборачиваемости парковочных мест в других зонах.
На улицах с высокой загруженностью (80–90%), особенно рядом с торговыми центрами, офисами и достопримечательностями, тарифы были пересмотрены в рамках существующей сетки. Это позволит ускорить освобождение парковочных мест и повысить доступность для резидентов.
Как отмечают в мэрии, такая система помогает снизить количество лишних поездок в поисках парковки и дает преимущество жителям с разрешениями — у них появляется больше шансов припарковаться рядом с домом.
Скорректированы и правила оплаты проезда по Московскому скоростному диаметру. В часы пик стоимость участка составит 13 рублей. При этом в выходные, праздничные дни и в течение 70% времени по будням (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00) проезд останется бесплатным.
Важно, что оплата взимается только при въезде и выезде в платный период. Например, если автомобиль въехал на участок до 07:00, а выехал после, поездка будет бесплатной.
Фиксированный тариф в 950 рублей за транзитный проезд по МСД сохраняется без изменений.
