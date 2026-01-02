Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия может нанести жесткий ответный удар по Украине после атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщает 360.ru.

По словам Джонсона, теперь российская армия может перейти от вывода украинских объектов из строя к их полному уничтожению.

Он также отметил, что Киев, вероятно, решился на этот шаг в попытке отвлечь внимание от неудач на линии фронта. Однако, как подчеркнул эксперт, подобная тактика не принесла ожидаемого результата.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас призвала не принимать за чистую монету заявления Москвы об ударе по резиденции российского президента.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных