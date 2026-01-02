Партийный десант "Единой России" посетил поликлинику №30 в Советском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Партийный десант проверил состояние поликлиники №30 в Советском районе Нижнего Новгорода. Рабочую группу возглавил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района Юрий Балашов.

Под прицелом партийного десанта оказались кабинеты поликлиники и медицинское оборудование. Юрий Балашов отметил, что поликлиника находится в надлежащем состоянии.

«На протяжении многих лет мы выделяем средства на модернизацию поликлиники №30. Важно не просто поддерживать состояние медицинских учреждений, но и вкладываться в их развитие. Создание комфортных условий для граждан – это наша обязанность, поэтому нужно откликаться на запросы населения и содействовать их реализации», – отметил Юрий Балашов.

В 2025 году на средства депутата были закуплены ноутбуки и многоканальные телефоны. С их помощью врачи могут проводить телемедицинские консультации с пациентами

«Наша техника уже устарела, поэтому мы сделали запрос на закупку нового оборудования. Теперь качество оказания медицинских услуг стало удобнее и для пациентов, и для врачей. Закупленная техника позволяют проводить онлайн-прием маломобильных граждан или пациентов, которым необходима ежегодная или ежемесячная выписка лекарств. Людям не нужно приезжать в поликлинику и стоять в очередях – они могут получить необходимые рекомендации прямо из дома. Мы очень рады, что у нас появилось такое оборудование», – поделилась главный врач ГБУЗ НО «Городская Поликлиника №30 Советского района» Любовь Трефилова.

