Нижегородская "Чайка" обыграла "Авто" в овертайме и взяла реванш Спорт

Фото: МХК "Чайка"

"Чайка" одержала победу над "Авто" во втором матче противостояния — 3:2 в овертайме. Нижегородцы взяли реванш за поражение накануне.

Счет был открыт уже на 4-й минуте. Гости вышли вперед, несмотря на игровое преимущество "Чайки" и большое количество бросков по воротам. До конца первого периода цифры на табло не изменились.

Во втором игровом отрезке хозяева продолжили активно действовать в атаке. На 35-й минуте Виктор Фёдоров завершил атаку после передачи Артёма Матюка и сравнял счет — 1:1.

В начале третьего периода автозаводцы вышли вперед. На 42-й минуте Лев Сальников забросил шайбу с передачи Владислава Мишина — 2:1. Однако удержать преимущество не удалось. На 51-й минуте "Авто" реализовал большинство и сравнял счет — 2:2.

Игра перешла в овертайм. Победную шайбу забросил Глеб Пугачёв, реализовав численное преимущество.

С 69 очками подопечные Алексея Подалинского находятся на 6-й строчке таблицы Золотого дивизиона Востока.

14 и 15 марта "Чайка" сыграет (0+) против "Белых Медведей".

В это день нижегородское "Торпедо" не смогло начать победную серию, проиграв "Авангарду" второй раз в сезоне.