Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
12 марта 2026 09:16
Нижегородская "Чайка" обыграла "Авто" в овертайме и взяла реванш
11 марта 2026 19:20
Нижегородское "Торпедо" не смогло взять реванш у "Авангарда" в Омске
11 марта 2026 16:55
Андрей Рушкин покидает пост главного тренера нижегородского "Старта"
11 марта 2026 15:12
Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России
11 марта 2026 14:43
Нижегородская область проводит мероприятия к 95-летию физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
11 марта 2026 14:09
Нижегородский "Старт" завершил сезон поражением от "Родины"
11 марта 2026 13:31
Путин поздравил чемпионок Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпиаде
11 марта 2026 13:04
Озвучены итоги Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет
11 марта 2026 11:48
Нижегородская область отменила взносы для части спортсменов до 18 лет
11 марта 2026 08:00
"Торпедо-Горький" всухую проиграл "Рязани-ВДВ"
Спорт

Нижегородская "Чайка" обыграла "Авто" в овертайме и взяла реванш

12 марта 2026 09:16 Спорт
Нижегородская Чайка обыграла Авто в овертайме и взяла реванш

Фото: МХК "Чайка"

"Чайка" одержала победу над "Авто" во втором матче противостояния — 3:2 в овертайме. Нижегородцы взяли реванш за поражение накануне.

Счет был открыт уже на 4-й минуте. Гости вышли вперед, несмотря на игровое преимущество "Чайки" и большое количество бросков по воротам. До конца первого периода цифры на табло не изменились.

Во втором игровом отрезке хозяева продолжили активно действовать в атаке. На 35-й минуте Виктор Фёдоров завершил атаку после передачи Артёма Матюка и сравнял счет — 1:1.

В начале третьего периода автозаводцы вышли вперед. На 42-й минуте Лев Сальников забросил шайбу с передачи Владислава Мишина — 2:1. Однако удержать преимущество не удалось. На 51-й минуте "Авто" реализовал большинство и сравнял счет — 2:2.

Игра перешла в овертайм. Победную шайбу забросил Глеб Пугачёв, реализовав численное преимущество.

С 69 очками подопечные Алексея Подалинского находятся на 6-й строчке таблицы Золотого дивизиона Востока.

14 и 15 марта "Чайка" сыграет (0+) против "Белых Медведей".

В это день нижегородское "Торпедо" не смогло начать победную серию, проиграв "Авангарду" второй раз в сезоне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК Чайка Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2026 16:55
Андрей Рушкин покидает пост главного тренера нижегородского "Старта"
11 марта 2026 08:00
"Торпедо-Горький" всухую проиграл "Рязани-ВДВ"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных