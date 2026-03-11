Нижегородское "Торпедо" не смогло взять реванш у "Авангарда" в Омске Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" потерпело второе поражение в сезоне от "Авангарда". Встреча прошла в Омске и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

Ранее соперники встречались 16 ноября 2025 года в Нижнем Новгороде, где подопечные Алексея Исакова уступили коллективу Ги Буше со счетом 2:6. Во второй игре сезона нижегородцы рассчитывали взять реванш.

Хозяева активно начали встречу и уже на восьмой минуте открыли счет. Джованни Фьоре мощным броском отправил шайбу в правый угол ворот Дениса Костина.

"Торпедо" довольно быстро сумело восстановить равновесие. Атаку начал Богдан Конюшков, Игорь Гераськин сделал передачу в ближний круг вбрасывания, а Егор Соколов точным броском с острого угла отправил шайбу под перекладину — 1:1. Этот гол стал для нападающего 40-м результативным баллом в нынешнем сезоне.

Во втором периоде бело-синие активно действовали в атаке и оказывали заметное давление на ворота соперника, однако реализовать свои моменты гостям не удалось. Омичи же сумели воспользоваться одним из шансов: Джованни Фьоре оформил дубль, а результативной передачей в этом эпизоде отметился экс-торпедовец Вячеслав Войнов.

В третьем периоде нижегородцы пытались спасти матч. Менее чем за три минуты до окончания основного времени Алексей Исаков взял тайм-аут и снял вратаря, рассчитывая сравнять счет. Однако ошибка автозаводцев привела к тому, что шайба оказалась в пустых воротах "Торпедо". Джованни Фьоре оформил хет-трик.

Еще одна шайба в пустые ворота была заброшена за четыре секунды до финальной сирены — отличился Константин Акулов.

Одной из главных проблем для нижегородского клуба вновь стала реализация большинства. "Торпедо" не сумело воспользоваться ни одним из четырех удалений соперника.

В марте команда провела четыре матча и смогла победить лишь один раз — 8 марта в игре против "Сочи".

После этой встречи "Торпедо" с 78 очками остается на пятой строчке Западной конференции.

Следующий матч (0+) нижегородцы проведут 13 марта в Челябинске против "Трактора". Это будет последний выездной матч команды в текущей "регулярке".

