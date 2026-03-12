"Пари НН" грозит штраф за инцидент со снежками в игре с "Сочи" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 13 марта проведёт заседание, на котором разберёт эпизод матча 20-го тура РПЛ между "Пари Нижний Новгород" и "Сочи".

В повестке указано, что будет рассмотрена ситуация, когда болельщики нижегородского клуба бросали снежки в сторону ассистента главного судьи.

Напомним, встреча состоялась 8 марта в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Для "Пари НН" этот матч стал первым домашним после зимней паузы.

По итогам разбирательства "Пари НН" может быть назначен штраф за бросание предметов в направлении официальных лиц встречи.

Дисциплинарный регламент РФС предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей за бросание предметов болельщиками на трибуны, поле или прилегающую территорию. Если же предмет попадает в официальное лицо матча, размер взыскания может увеличиться до 500 тысяч рублей.

