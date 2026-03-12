Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 13:13
"Пари НН" грозит штраф за инцидент со снежками в игре с "Сочи"
12 марта 2026 10:50
Российские спортсмены завоевали еще два золота на Паралимпиаде в Италии
12 марта 2026 09:16
Нижегородская "Чайка" обыграла "Авто" в овертайме и взяла реванш
11 марта 2026 19:20
Нижегородское "Торпедо" не смогло взять реванш у "Авангарда" в Омске
11 марта 2026 16:55
Андрей Рушкин покидает пост главного тренера нижегородского "Старта"
11 марта 2026 15:12
Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России
11 марта 2026 14:43
Нижегородская область проводит мероприятия к 95-летию физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
11 марта 2026 14:09
Нижегородский "Старт" завершил сезон поражением от "Родины"
11 марта 2026 13:31
Путин поздравил чемпионок Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпиаде
11 марта 2026 13:04
Озвучены итоги Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет
Спорт

"Пари НН" грозит штраф за инцидент со снежками в игре с "Сочи"

12 марта 2026 13:13 Спорт
Пари НН грозит штраф за инцидент со снежками в игре с Сочи

Фото: ФК "Пари НН"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС 13 марта проведёт заседание, на котором разберёт эпизод матча 20-го тура РПЛ между "Пари Нижний Новгород" и "Сочи".

В повестке указано, что будет рассмотрена ситуация, когда болельщики нижегородского клуба бросали снежки в сторону ассистента главного судьи.

Напомним, встреча состоялась 8 марта в Нижнем Новгороде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Для "Пари НН" этот матч стал первым домашним после зимней паузы.

По итогам разбирательства "Пари НН" может быть назначен штраф за бросание предметов в направлении официальных лиц встречи. 

Дисциплинарный регламент РФС предусматривает штраф в размере 50 тысяч рублей за бросание предметов болельщиками на трибуны, поле или прилегающую территорию. Если же предмет попадает в официальное лицо матча, размер взыскания может увеличиться до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что два футболиста "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России.

Ранее сообщалось, что два футболиста "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России.





РПЛ ФК Пари НН Футбол
