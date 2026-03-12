Эксклюзив
12 марта 2026 10:50
Российские спортсмены завоевали еще два золота на Паралимпиаде в Италии
12 марта 2026 09:16
Нижегородская "Чайка" обыграла "Авто" в овертайме и взяла реванш
11 марта 2026 19:20
Нижегородское "Торпедо" не смогло взять реванш у "Авангарда" в Омске
11 марта 2026 16:55
Андрей Рушкин покидает пост главного тренера нижегородского "Старта"
11 марта 2026 15:12
Два игрока "Пари НН" вошли в расширенный состав молодежной сборной России
11 марта 2026 14:43
Нижегородская область проводит мероприятия к 95-летию физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне"
11 марта 2026 14:09
Нижегородский "Старт" завершил сезон поражением от "Родины"
11 марта 2026 13:31
Путин поздравил чемпионок Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпиаде
11 марта 2026 13:04
Озвучены итоги Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет
11 марта 2026 11:48
Нижегородская область отменила взносы для части спортсменов до 18 лет
12 марта 2026 10:50 Спорт
Российские спортсмены завоевали еще два золота на Паралимпиаде в Италии

Фото: Максим Герасимов

Сборная России завоевала еще две золотые медали на Паралимпийских играх-2026 в Италии. 

В мужской гонке на 10 километров с раздельным стартом в классе сидя победу одержал Иван Голубков. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 05,8 секунды и опередил ближайшего соперника на 17 секунд.

Для 30-летнего спортсмена это дебютные Паралимпийские игры. Ранее Голубков шесть раз выигрывал чемпионаты мира и девять раз становился обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. 15 марта Голубкову также предстоит выступить в гонке на 20 километров.

Ещё одно золото на дистанции 10 километров завоевала Анастасия Багиян. В категории NS1 среди спортсменов с нарушением зрения 24-летняя россиянка показала результат 29 минут 39,7 секунды. На трассе её сопровождал ведущий Сергей Синякин.

Эта победа стала для Багиян второй на нынешних Играх. Накануне она выиграла спринт классическим стилем.

Таким образом, на данный момент российская команда завоевала шесть медалей — четыре золотые и две бронзовые. В общем зачёте сборная занимает четвёртое место.

Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под национальным флагом и с гимном впервые за 12 лет.

Ранее первых золотых медалисток поздравил президент России Владимир Путин.

Лыжный спорт Паралимпийские игры
