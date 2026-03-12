Российские спортсмены завоевали еще два золота на Паралимпиаде в Италии Спорт

Фото: Максим Герасимов

Сборная России завоевала еще две золотые медали на Паралимпийских играх-2026 в Италии.

В мужской гонке на 10 километров с раздельным стартом в классе сидя победу одержал Иван Голубков. Он преодолел дистанцию за 24 минуты 05,8 секунды и опередил ближайшего соперника на 17 секунд.

Для 30-летнего спортсмена это дебютные Паралимпийские игры. Ранее Голубков шесть раз выигрывал чемпионаты мира и девять раз становился обладателем Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. 15 марта Голубкову также предстоит выступить в гонке на 20 километров.

Ещё одно золото на дистанции 10 километров завоевала Анастасия Багиян. В категории NS1 среди спортсменов с нарушением зрения 24-летняя россиянка показала результат 29 минут 39,7 секунды. На трассе её сопровождал ведущий Сергей Синякин.

Эта победа стала для Багиян второй на нынешних Играх. Накануне она выиграла спринт классическим стилем.

Таким образом, на данный момент российская команда завоевала шесть медалей — четыре золотые и две бронзовые. В общем зачёте сборная занимает четвёртое место.

Напомним, российские спортсмены выступают на Паралимпиаде под национальным флагом и с гимном впервые за 12 лет.

Ранее первых золотых медалисток поздравил президент России Владимир Путин.