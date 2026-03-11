Путин поздравил чемпионок Багиян и Ворончихину с победой на Паралимпиаде Спорт

Фото: Максим Герасимов

Президент России Владимир Путин поздравил лыжницу Анастасию Багиян и горнолыжницу Варвару Ворончихину, завоевавших золотые медали XIV Паралимпийских зимних игр в Италии. Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

Обращаясь к Анастасии Багиян, глава государства отметил её блестящее выступление и подчеркнул, что благодаря отличной подготовке, силе духа и характеру спортсменка принесла сборной России медаль высшей пробы.

Президент выразил уверенность, что достигнутый результат станет стимулом для новых успехов, и пожелал спортсменке дальнейших достижений.

Анастасия Багиян выступала в классе NS1 среди спортсменов с нарушением зрения. В финале она показала результат 03:16,1. Её ведущим спортсменом был Сергей Синякин.

Отдельную телеграмму Владимир Путин направил Варваре Ворончихиной, которая завоевала "золото" 9 марта. Благодаря ее победе российский гимн прозвучал на Паралимпиаде впервые за 12 лет.

"В соревнованиях по горнолыжному спорту в супергиганте продемонстрировали отточенное мастерство и победный настрой, по праву поднялись на высшую ступень пьедестала почёта. Молодец!" — отметил президент.

Глава государства также поблагодарил тренеров и наставников спортсменки и подчеркнул, что страна гордится её выступлением и результатами всей команды, которая соревнуется под национальным флагом.

Напомним, шестеро российских спортсменов принимают участие в Паралимпийских играх под национальным флагом и с гимном впервые с 2014 года.