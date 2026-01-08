Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 января 2026 17:27Магнитная буря накроет Нижний Новгород 9 января
08 января 2026 16:5518 тысяч кубометров снега вывезли с нижегородских улиц
08 января 2026 16:24Циклон "Фрэнсис" идет в Нижегородскую область: ожидается буран
08 января 2026 15:16Нижегородская область и Китай укрепили партнерство в гуманитарной сфере
08 января 2026 14:45Пункты помощи водителям открылись на двух нижегородских трассах
08 января 2026 14:12Каток на территории Нижегородской ярмарки продолжает работу
08 января 2026 13:04Уборка снега продолжается в Нижнем Новгороде — видео
08 января 2026 12:29Психиатр Сучков объяснил нижегородцам, как вернуться к работе после праздников
08 января 2026 11:53Сильный гололед ожидается в Нижегородской области 8 января
08 января 2026 11:1594 аварийных МКД снесли в Нижегородской области в 2025 году
Общество

Магнитная буря накроет Нижний Новгород 9 января

08 января 2026 17:27 Общество
Магнитная буря накроет Нижний Новгород 9 января

Фото: сгенерировано нейросетью

Жителей Нижнего Новгорода предупредили о приближении магнитной бури, которая ожидается 9 января. Об этом сообщается на портале my-calend.ru.

Согласно опубликованным данным, геомагнитное возмущение достигнет силы в 5 баллов. Наибольшая активность бури прогнозируется в утренние часы.

Специалисты отмечают, что в такие периоды возможны ухудшения самочувствия. Люди могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения, эмоциональным истощением и даже признаками депрессии.

Медики рекомендуют в этот день уделить больше внимания своему психоэмоциональному состоянию, избегать стрессов и по возможности сократить физические и умственные нагрузки.

Ранее сообщалось, что в 2026 году нижегородцы могут увидеть сразу несколько солнечных и лунных затмений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Наука
Поделиться:
Новости по теме
05 января 2026 09:12Нижегородский физик назвал самые зрелищные события звездного неба в 2026 году
02 декабря 2025 20:00Солнце готовит "чёрного лебедя": что это за явление?
16 октября 2025 08:39Популяризатор науки Бритов рассказал, почему активность Солнца резко повысилась
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных