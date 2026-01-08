Магнитная буря накроет Нижний Новгород 9 января

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода предупредили о приближении магнитной бури, которая ожидается 9 января. Об этом сообщается на портале my-calend.ru.
Согласно опубликованным данным, геомагнитное возмущение достигнет силы в 5 баллов. Наибольшая активность бури прогнозируется в утренние часы.
Специалисты отмечают, что в такие периоды возможны ухудшения самочувствия. Люди могут столкнуться с головными болями, резкими перепадами настроения, эмоциональным истощением и даже признаками депрессии.
Медики рекомендуют в этот день уделить больше внимания своему психоэмоциональному состоянию, избегать стрессов и по возможности сократить физические и умственные нагрузки.
Ранее сообщалось, что в 2026 году нижегородцы могут увидеть сразу несколько солнечных и лунных затмений.
