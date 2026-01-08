Нижегородцев предупредили о конской колбасе с ботулизмом Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области усилили медицинский надзор после сообщений о возможной поставке заражённой домашней конской колбасы. По информации телеграм-канала "Бокал прессека", речь идёт о продукции, в которой могли содержаться возбудители ботулизма.

Ранее случаи отравления были зафиксированы в Костроме и Подмосковье. Пострадавшие употребляли домашнюю конскую колбасу. Несмотря на выявленный очаг в Костромской области, специалисты не исключают, что опасный продукт мог попасть и в другие регионы страны, включая Нижегородскую область.

В связи с этим региональные медики получили рекомендации усилить внимание к пациентам с признаками пищевых отравлений. Следует обращать особое внимание на два характерных симптома ботулизма — одновременное появление тумана и двоения в глазах, а также выраженную сухость во рту.

Напомним, что вспышка ботулизма была зафиксирована в 2024 году сразу в нескольких регионах, в том числе, и в Нижегородской области. Тогда пострадали сотни человек, а двое скончались.

