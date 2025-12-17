Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Зараженную хурму из Узбекистана нашли в Дзержинске

17 декабря 2025 13:00
Зараженную хурму из Узбекистана нашли в Дзержинске

В Нижегородской области специалисты Россельхознадзора зафиксировали очередной случай обнаружения карантинного вредителя в импортной продукции. На этот раз под подозрение попала партия свежей хурмы, поступившая из Узбекистана.

С 8 по 12 декабря сотрудники ведомства проводили плановую проверку подкарантинной продукции на складе временного хранения "Технопром", расположенном в городе Дзержинске. В ходе досмотра 21-тонной партии хурмы инспекторы выявили наличие тутовой щитовки — насекомого, относящегося к карантинным вредителям.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл уточнили, что заражённые плоды не несут фитосанитарной угрозы для территории России. Поэтому было принято решение разрешить выпуск продукции в обращение.

Отмечается, что в этом году подобный карантинный объект уже находили в импортных поставках. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области Россельхознадзор выявил 18 тонн сомнительного сыра "Российский".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

