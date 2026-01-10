Вратарь "Торпедо-Горький" Дагестанский забил гол на Евро-Азиатском Кубке Дружбы

Фото:
В Минске с 10 по 11 января проходит решающий этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы, где встретятся сильнейшие команды сезона. В борьбе за трофей сойдутся чемпионы ВХЛ и белорусской Экстралиги — "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода и "Юность-Минск" из Минска, а также две команды, которые успешно прошли квалификационный этап: "Химик" из Воскресенска и "Витебск" из Витебска.
В субботу, 10 января, состоятся первые матчи. "Торпедо-Горький" против "Химика" и "Юность-Минск" против "Витебска". В воскресенье, 11 января, зрители увидят два захватывающих поединка: матч за третье место и финал, который определит победителя турнира.
В своём первом матче Кубка "Торпедо-Горький" забросило 3 безответные шайбы в ворота "Химика" и вышло в финал. Голами отметились нападающие Роман Опалев и Артём Мисников.
Кроме того, на матче произошло уникальное событие: впервые в истории Евро-Азиатского Кубка Дружбы зафиксирован вратарский гол. Так, третью шайбу горьковчан на свой счёт записал голкипер Дмитрий Дагестанский, оформивший "сухарь".
Таким образом, действующий чемпион ВХЛ вышел в финал Кубка.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+