Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 января 2026 17:05Вратарь "Торпедо-Горький" Дагестанский забил гол на Евро-Азиатском Кубке Дружбы
10 января 2026 15:45Нападающего "Торпедо" Андрея Крутова отдали в аренду "Амуру" до конца сезона
09 января 2026 18:12Вратарь ХК "Старт" Юрий Иванчиков признан лучшим игроком декабря
09 января 2026 12:34Хавбек "Пари НН" Валерий Царукян проведёт зимние сборы с "Ахматом"
08 января 2026 09:30БК "Пари НН" с минимальным счетом уступил "Зениту-2" в Кубке России
07 января 2026 17:07"Торпедо-Горький" одержал рождественскую победу над "Звездой"
07 января 2026 09:00Футзалисты "Торпедо" обыграли КПРФ в первом полуфинале Кубка России
06 января 2026 19:45Нижегородское "Торпедо" прервало серию поражений, обыграв "Барыс"
06 января 2026 18:00Турнир по стрельбе из пневматического оружия прошел в Нижнем Новгороде
06 января 2026 17:26Экс-тренер "Пари НН" Виктор Ганчаренко возглавил сборную Беларуси
Спорт

Вратарь "Торпедо-Горький" Дагестанский забил гол на Евро-Азиатском Кубке Дружбы

10 января 2026 17:05 Спорт
Вратарь Торпедо-Горький Дагестанский забил гол на Евро-Азиатском Кубке Дружбы

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

В Минске с 10 по 11 января проходит решающий этап Евро-Азиатского Кубка Дружбы, где встретятся сильнейшие команды сезона. В борьбе за трофей сойдутся чемпионы ВХЛ и белорусской Экстралиги — "Торпедо-Горький" из Нижнего Новгорода и "Юность-Минск" из Минска, а также две команды, которые успешно прошли квалификационный этап: "Химик" из Воскресенска и "Витебск" из Витебска.

В субботу, 10 января, состоятся первые матчи. "Торпедо-Горький" против "Химика" и "Юность-Минск" против "Витебска". В воскресенье, 11 января, зрители увидят два захватывающих поединка: матч за третье место и финал, который определит победителя турнира.

В своём первом матче Кубка "Торпедо-Горький" забросило 3 безответные шайбы в ворота "Химика" и вышло в финал. Голами отметились нападающие Роман Опалев и Артём Мисников.

Кроме того, на матче произошло уникальное событие: впервые в истории Евро-Азиатского Кубка Дружбы зафиксирован вратарский гол. Так, третью шайбу горьковчан на свой счёт записал голкипер Дмитрий Дагестанский, оформивший "сухарь".

Таким образом, действующий чемпион ВХЛ вышел в финал Кубка.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных