Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда

Государственная инспекция труда по Нижегородской области начала внеплановую проверку компании "Нижавтодорстрой". Поводом для этого стало недавнее заявление в суд о признании организации банкротом.
По информации пресс-службы ведомства, в компании трудятся более 50 человек, включая тех, кто работает по совместительству. В связи с этим особое внимание уделяется соблюдению трудовых прав всех сотрудников.
Проверка проводится с целью выявления возможных нарушений законодательства в сфере труда. Если инспекторы обнаружат несоблюдение норм, будут приняты меры для восстановления прав работников.
В ведомстве подчеркнули, что приоритетом является защита интересов персонала в условиях нестабильного финансового положения организации.
Ранее сообщалось, что Роструд проведет проверку из-за внезапной смерти слесаря нижегородского автозавода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+