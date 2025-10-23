Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда Общество

Государственная инспекция труда по Нижегородской области начала внеплановую проверку компании "Нижавтодорстрой". Поводом для этого стало недавнее заявление в суд о признании организации банкротом.

По информации пресс-службы ведомства, в компании трудятся более 50 человек, включая тех, кто работает по совместительству. В связи с этим особое внимание уделяется соблюдению трудовых прав всех сотрудников.

Проверка проводится с целью выявления возможных нарушений законодательства в сфере труда. Если инспекторы обнаружат несоблюдение норм, будут приняты меры для восстановления прав работников.

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом является защита интересов персонала в условиях нестабильного финансового положения организации.

Ранее сообщалось, что Роструд проведет проверку из-за внезапной смерти слесаря нижегородского автозавода.