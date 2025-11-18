ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Нижегородский суд завершил споры по делу о банкротстве банка "Ассоциация"

18 ноября 2025 12:15 Общество
Суд в Нижнем Новгороде завершил споры по делу о банкротстве банка Ассоциация

Арбитражный суд Нижегородской области прекратил обособленный спор между Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и предпринимателем Станиславом Машагиным, связанным с банкротством банка "Ассоциация". Об этом сообщает "Коммерсантъ-Приволжье".

Поводом для прекращения дела стало то, что убытки были уже взысканы в рамках уголовного разбирательства.

В 2019 году Центробанк отозвал у "Ассоциации" лицензию из-за недостачи 3,8 млрд рублей на корреспондентских счетах в VTB Europe Bank. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье о причинении ущерба без цели хищения.

В апреле 2025 года суд приговорил Макаревича к четырем годам лишения свободы, а Увяткина и Машагина — к срокам от двух лет восьми месяцев до двух лет девяти месяцев в колонии-поселении. Ущерб от их действий оценили в 984 млн рублей.

Еще в ходе следствия Машагин выплатил более 650 млн рублей через компанию "Инфраструктура Казахстана", права требования по которым позже перешли к московскому ООО "Аверс-Про". Остальная сумма была погашена после вынесения приговора. Значительная часть средств поступила в рамках мировых соглашений с АСВ.

Дополнительно Макаревич и Увяткин выплатили еще 92 млн рублей, а солидарная ответственность Макаревича и Машагина была установлена в размере 236 млн рублей. Требования к Машагину были выделены в отдельное производство, но в ноябре суд прекратил дело по его ходатайству, сославшись на то, что ущерб уже взыскан по уголовному делу и нового рассмотрения не требуется.

Ранее сообщалось, что около 39 млн рублей взыскано с экс-руководства нижегородского "Радиотехбанка". 

Банки Суд Хищение
