Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

В самом центре Нижнего Новгорода стоит здание, которое горожане часто называют "сказочным теремом". Построенное для местного отделения Государственного банка в 1913 году к 300-летию дома Романовых, оно до сих пор поражает размахом и красотой. Автор проекта — архитектор Владимир Покровский, вдохновившийся древнерусскими традициями.

Снаружи — серый финский гранит, белый уральский камень и золочёные орлы на дверях. Внутри — росписи по эскизам художника Ивана Билибина, майоликовые изразцы, бронзовые светильники и мраморная лестница. Настоящее чудо скрывает главный операционный зал: его потолок держится без единой колонны, а яркие росписи создают ощущение, что попал в княжескую гридницу.

Есть в банке и "волшебное" зеркало. Стоит загадать желание — и оно сбудется. Главное, чтобы оно было нематериальным.

Сегодня в историческом комплексе располагается Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации. Главный дом является памятником истории и культуры федерального значения. Попасть на бесплатную экскурсию (0+) туда может любой желающий по предварительной записи.

Фото: Анастасия Назарова