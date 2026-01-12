3,5 тысячи юных нижегородцев вышли на региональный этап Всероссийской олимпиады Общество

Фото: региональный центр "Вега"

12 января в Нижнем Новгороде на базе Анкудиновской средней школы стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Первыми свои знания по предмету "Экономика" продемонстрировали около 230 ребят, обучающихся в 9-х – 11-х классах. Всего на региональный этап ВсОШ в этом году вышли 3,5 тысячи юных нижегородцев.

В церемонии открытия областного этапа олимпиады приняли участие заместитель министра образования и науки региона Мария Черникова и директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Ирина Борякова.

Как напомнили в министерстве, Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Так, в этом учебном году к ВсОШ присоединились более 460 тысяч участников, что на 60 тысяч больше, чем в предыдущем.

"Всероссийская олимпиада школьников играет очень важную роль в выявлении талантов и раскрытии потенциала учащихся. Очень важно, что число участников состязания в нашем регионе ежегодно увеличивается: если в прошлом году региональный этап собрал более 3,3 тысячи ребят, то теперь эта цифра достигла отметки в 3,5 тысячи. Каждому школьнику следует помнить, что участие в олимпиаде само по себе ценно: это не только проверка их способностей, но и еще один шаг к будущему профессиональному успеху", – отметила Мария Черникова.

Региональный этап олимпиады проводится по единым заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Министерства просвещения России. В этом учебном году учащиеся 9-х – 11-х классов продемонстрируют свои знания по 24 предметам.

"Особенностью проведения Всероссийской олимпиады школьников в этом году стало разделение предмета «Информатика» на четыре отдельных профиля. Это значит, что уже на школьном этапе участники могли проявить себя сразу в четырех направлениях: робототехника, искусственный интеллект, программирование и информационная безопасность. Это именно те области информатики, которые особенно востребованы в современной российской экономике", – подчеркнула Ирина Зиновьева, директор регионального центра «Вега», который является оператором проведения олимпиады в регионе.

Школьники поделились своим опытом участия в олимпиаде.

"Иду на олимпиаду, чтобы победить и зарядиться позитивным настроением, потому что любое соревнование – это, прежде всего, ценный опыт. Особенно увлекают меня задания по экономике, позволяющие продемонстрировать свою логику и аналитическое мышление. Самыми трудными оказываются упражнения, включающие построение кривых производственных возможностей и применение элементов теории игр", – рассказала ученица школы №182 Нижнего Новгорода Анастасия Казакова.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области пройдёт с 12 января по 14 марта 2026 года и охватит все общеобразовательные предметы.

Победители регионального этапа получат возможность принять участие в заключительном этапе ВсОШ. Дипломы победителей и призёров заключительного этапа состязания, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по соответствующему профилю. Победители и призёры также получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд России для участия в международных олимпиадах.

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: "Россия – страна возможностей", "Мы вместе", "Россия в мире", "Все лучшее детям", "Ведущие школы", "Педагоги и наставники", "Создание сети современных кампусов", "Университеты для поколения лидеров" и "Профессионалитет".