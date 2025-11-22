Асфальт уложили на путепроводе дублера проспекта Гагарина — фото Общество

Фото: "Автобан"

Подрядчик завершил первую укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на путепроводе в составе развязки над трассой Р-158, сообщили представители "Автобана" в социальных сетях. Работы ведутся в рамках третьей очереди строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

Рабочие применили щебеночно-мастичный асфальтобетон — прочный материал, который обеспечивает более длительный срок службы дороги по сравнению с традиционными покрытиями.

"Путепровод – это ключевой объект будущей развязки, и укладка верхнего слоя – всегда знаковое событие", - подчеркнул руководитель производства по искусственным сооружениям ПК "Автобан" Иван Хламин.

Напомним, что дублер строится по концессии, заключенной в декабре 2023 года. Общая длина будущей трассы превысит 12,3 км. Проект разбит на четыре очереди, а общий объем инвестиций составляет 64,4 млрд рублей. Концессионное соглашение заключено на срок 30 лет и 9 месяцев, при этом строительство дублера займет 4,5 года.

Ранее сообщалось, что трассу Р-158 между деревней Ольгино и Ближним Борисовом будут перекрывать по ночам ради дублера проспекта Гагарина.