АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало благотворительную помощь 57 организациям в 2025 году

13 января 2026 13:32 Общество
АО «Транснефть – Верхняя Волга» (дочернее предприятие ПАО «Транснефть») оказало благотворительную помощь 57 организациям в 2025 году. 

В частности, компания выделила средства фонду «Нижегородский онкологический научный центр» на приобретение дорогостоящих лекарств, направила поддержку национальному парку «Мещера» для реализации программы по сохранению зубров и обеспечила деятельность поискового отряда «Курган». Также были финансированы закупки медицинского оборудования для Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.

Значительная часть благотворительной программы была направлена на сферу образования. Компания поддержала техникумы, колледжи и университеты, выделив средства на оснащение лабораторий современным оборудованием, программным обеспечением, ремонт помещений и приобретение компьютерной техники для школ в Нижегородской, Псковской, Рязанской областях и Республике Марий Эл. Также оказана поддержка Российскому государственному университету нефти и газа имени И.М. Губкина для модернизации материально-технической базы профильных кафедр.

В рамках поддержки участников специальной военной операции предприятие оказало помощь благотворительному фонду «Народный Фронт. Все для победы». В воинские подразделения направлены квадрокоптеры и средства мониторинга. Кроме того, в целях восстановления социально-экономической инфраструктуры новых регионов была осуществлена передача специализированной техники профильным организациям и воинским частям. 

Волонтеры АО «Транснефть – Верхняя Волга» организовали и провели ряд новогодних мероприятий для воспитанников детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров в регионах присутствия.

Благотворительность и волонтерская работа – неотъемлемая часть корпоративной социальной ответственности АО «Транснефть – Верхняя Волга», направленной на устойчивое развитие регионов присутствия.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных