В Нижегородской области обновили сервис самопроверок бизнеса Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

В Нижегородской области обновлен сервис самопроверок бизнеса «Электронный инспектор». Он позволяет юридическим лицам и предпринимателям анонимно проверять свою деятельность на соответствие требованиям закона.

Для самопроверки бизнес заполняет интернет-анкеты (сценарии), состоящие из перечня вопросов, отражающих требования законодательства в рамках соответствующего вида контроля (экологического контроля, энергетического надзора, земельного контроля, контроля за приемом на работу людей с инвалидностью и других).

Состав и последовательность вопросов изменяется в зависимости от ответов пользователей на предыдущие вопросы. Таким образом, проходя самопроверку, предприниматель видит только тот набор требований, который в рамках вида контроля предъявляется именно к его бизнесу, и экономит время на поиске и изучении всего законодательства. Такая практика позволяет снизить общее количество нарушений (которые в ряде случае, например, в авиации, могут оказаться критическими как для организации, так и для граждан) и, соответственно, количество штрафов.

«Электронный инспектор» очень востребован бизнесом, потому что дает возможность оперативно проверить себя и исправить нарушения до прихода контрольных органов. Всего на сервисе создано 108 сценариев самопроверки по 47 видам контроля всех уровней, 7 из них – в 2025 году. Новые сценарии касаются сфер дополнительного образования, рекламы и торгового дела. Кроме того, обновлен дизайн сервиса и добавлен большой информационный раздел, где собраны сведения по региональному контролю. На портале доступны нормативные акты, типовые нарушения и рекомендации, ссылки на полезные порталы в сфере контрольно-надзорной деятельности и бизнеса», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Если предприниматель соответствует всем требованиям законодательства, система предлагает ему добровольно оформить декларацию соблюдения обязательных требований. По закону он имеет право разместить декларацию на своем сайте, тем самым показывая безопасность бизнеса для населения и окружающей среды в целом.

«К началу 2026 году оформлено 370 деклараций, пройдено более 200 тысяч самопроверок. Мы регулярно обновляем сервис согласно пожеланиям бизнеса. На текущий момент предприниматели обращают внимание на быстроту, удобство и актуальность платформы, качество тестов для самопроверки. Новички отмечают сам формат самопроверки, так как, по сути, используют информацию в нем как учебный курс», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Сервис рассчитан, в первую очередь, на самопроверку нижегородских компаний, но он доступен и организациям из других регионов. Среднее время самопроверки составляет менее 50 минут, в то время как продолжительность выездной проверки по закону — до 10 рабочих дней.

Ранее, в 2019-2024 годах, на портале были созданы сценарии по контролю в сфере транспорта, общественного питания, ветеринарии, экологии, соблюдения антимонопольного законодательства, торговли, потребительской сферы и цен, земельных отношений, жилищной сферы, лесного хозяйства, миграции, интернет-рекламы и других.

Напомним, что с 2025 года деятельность по поддержке бизнеса стала частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого по поручению президента РФ Владимира Путина.

В 2022 году проект создания портала «Электронный инспектор» вошел в топ-100 лучших проектов для бизнеса в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а в 2024 году - размещен в базе лучших практик сервиса «Смартека».