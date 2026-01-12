Выяснилось, какая погода ждет нижегородцев в середине января Общество

Фото: Кира Мишина

Погода в Нижегородской области в середине января будет холоднее обычного. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС, уточнив прогноз на период с 11 по 20 января 2026 года.

По данным синоптиков, средняя температура воздуха в регионе в эти десять дней составит от -9 до -11 градусов. Это примерно на два градуса ниже многолетней нормы, рассчитанной по наблюдениям с 1991 по 2020 год. Обычно в это время температура держится в пределах -7… -9 градусов.

Ранее сообщалось, что снегопады вновь накроют Нижний Новгород в первую рабочую неделю 2026 года. К концу недели ожидаются крещенские морозы.