Культура и отдых

Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет

14 января 2026 10:54 Культура и отдых
Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет

Фото: Кира Мишина

На 65-м году жизни умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, передает ТАСС

По данным информационного агентства, у заслуженного артиста РФ было онкологическое заболевание. Он скончался в больнице утром 14 января. 

В апреле 2025 года у НИА "Нижний Новгород" вышло интервью с Игорем Золотовицким. Мы побеседовали о театре, молодежи и нижегородской актерской школе. Отвечая на один из вопросов, актер сказал: "Я хочу, чтобы меня узнавали не просто из-за частого мелькания на ТВ, а чтобы меня соотносили с моими ролями, моими высказываниями". На счету Золотовицкого десятки ролей в театре и сотня ролей в кино. 

Редакция выражает соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича. 

