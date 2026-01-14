Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

На 65-м году жизни умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, передает ТАСС.

По данным информационного агентства, у заслуженного артиста РФ было онкологическое заболевание. Он скончался в больнице утром 14 января.

В апреле 2025 года у НИА "Нижний Новгород" вышло интервью с Игорем Золотовицким. Мы побеседовали о театре, молодежи и нижегородской актерской школе. Отвечая на один из вопросов, актер сказал: "Я хочу, чтобы меня узнавали не просто из-за частого мелькания на ТВ, а чтобы меня соотносили с моими ролями, моими высказываниями". На счету Золотовицкого десятки ролей в театре и сотня ролей в кино.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича.