Нижегородцы смогут увидеть первый за 6 лет солнечный парад планет

Жители Нижегородской области смогут понаблюдать за редким небесным явлением — солнечным парадом планет. В ближайшие недели Меркурий, Венера и Марс окажутся очень близко к Солнцу, формируя редкую конфигурацию на небе.
Как рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, два дня назад первой к Солнцу подошла Венера. Она сблизилась с ним на расстояние менее 10 градусов и уже заметна на снимках солнечных коронографов как яркая точка справа.
Сегодня на такое же расстояние приблизился и Марс. Пока он ещё не попал в поле зрения коронографа, но специалисты ожидают, что это произойдёт до конца недели. К 19 декабря Венера и Марс подойдут к Солнцу ещё ближе — на 5-6 градусов. А к концу декабря расстояние между ними сократится до 2-3 градусов.
Самый эффектный момент ожидается в ночь с 6 на 7 января, накануне Рождества. В этот момент Солнце, Венера и Марс почти выстроятся в одну линию, напоминая Вифлеемскую звезду. В это же время к ним присоединится и Меркурий, который завершит разворот в видимом движении и начнёт догонять Солнце на небосклоне.
Пик парада планет придётся на 22 января. Все три планеты окажутся на минимальном среднем расстоянии от Солнца и вместе с ним сформируют почти ровную ромбовидную фигуру. После этого небесное построение начнёт распадаться.
Астрономы отмечают, что следующее подобное сближение этих трёх планет у Солнца произойдёт только в сентябре 2038 года. А нынешняя конфигурация, когда расстояние между планетами сокращается до 3 градусов, может оказаться единственной настолько тесной за весь XXI век.
Ранее сообщалось, что 5 декабря нижегородцы смогут увидеть последнее полнолуние в этом году и звездопад.
