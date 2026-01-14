Свыше 40 ярмарок вакансий проведет Нижегородский кадровый центр в январе

Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Фото: Нижегородский кадровый центр

В течение января 2026 года Нижегородский кадровый центр «Работа России» организует для жителей региона более 40 ярмарок вакансий. Мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде и районных филиалах службы занятости.

Работодатели, представляющие сферы агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также промышленные предприятия и социальные учреждения представят соискателям востребованные вакансии.  

К участию приглашаются безработные и находящиеся в поисках работы граждане, участники и ветераны СВО и члены их семей, люди с инвалидностью и все те, кто стремится к профессиональным изменениям.

«Январские ярмарки – это отличный старт года для всех, кто хочет карьерных перемен. Для соискателей это прекрасный шанс в формате «одного окна» решить несколько задач: не только ознакомиться с вакансиями реальных работодателей, но и получить экспертную поддержку. Специалисты службы занятости помогут составить конкурентное резюме, подготовиться к собеседованию, пройти профориентационное тестирование и разобраться в текущих трендах регионального рынка труда. Мы хотим, чтобы каждый ушел с мероприятия не просто с полезными контактами, а с четким планом действий для успешного трудоустройства», – подчеркнула и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

На всех площадках посетители смогут лично пообщаться с представителями компаний, задать вопросы об условиях труда и карьерных перспективах, а также презентовать себя. Для компаний ярмарки станут удобной площадкой для прямого диалога с потенциальными сотрудниками, целевого подбора кадров, формирования кадрового резерва и укрепления репутации привлекательного работодателя.

Подробное расписание и адреса проведения мероприятий доступны по ссылке: https://zan.nnov.ru/ER/Pages/Employment/51?_=yarmarki-vakansij.

Уточнить информацию можно также по телефону контакт-центра Нижегородского кадрового центра 8(800) 250 47 47 или в официальной группе учреждения (vk.com/trudnnov). 

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

