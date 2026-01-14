Уже 308 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области Экономика

ООО «ННДК Генеральный подрядчик» из Нижнего Новгорода стало 308-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий.

«На производственной площадке «ННДК Генеральный подрядчик» специалисты РЦК будут работать в течение шести месяцев. За это время они проведут аудит, выявят и устранят «узкие» места на пилотном потоке. Это позволит повысить эффективность и увеличить объем производства», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» внедряют пять компаний, специализирующиеся на строительстве жилых и нежилых зданий. В среднем за время реализации проекта выработка на этих предприятиях выросла на 40 %.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в национальный проект нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: Производительность.рф. Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.