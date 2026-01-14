Юрий Балашов: "Благодаря акции "Елка желаний" новогодний праздник становится по-настоящему волшебным для каждого ребёнка" 

У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Традиционно в рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» представители партии «Единая Россия» продолжают исполнять мечты юных нижегородцев.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Советского района, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Юрий Балашов снял с елки новогоднюю игрушку с пожеланием 7-летнего Кости.

Костя – очень активный и подвижный ребенок. В детском саду ему нравится заниматься на шведской стенке, и он захотел, чтобы такая же появилась у него дома.

 «Благодаря акции “Елка желаний” новогодний праздник становится по-настоящему волшебным для каждого ребёнка. Исполняя детские мечты, мы дарим не просто подарки, а заботу, внимание и веру в добро. Пусть этот подарок станет вкладом в здоровье и спортивное будущее Кости», – отметил Юрий Балашов.

Юрий Балашов поздравил Костю с наступившим Новым годом и вручил ему долгожданный подарок. Теперь у мальчика есть свой спортивный инвентарь для активного отдыха. 

 «Рады видеть сына таким счастливым и воодушевленным. Действительно исполнилась его давняя мечта, и теперь он сможет активно проводить время в любое время года. Спасибо “Елке желаний” за то, что создает для детей настоящее новогоднее чудо», – поделилась мама Кости Наталья Камаева.

Напомним, всероссийская акция «Ёлка желаний» адресована детям из малоимущих семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, детям участников СВО. Проект реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. 

