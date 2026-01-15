Почти 800 жителей Сергачского округа смогут получать медпомощь в новом ФАПе Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

В селе Кузьминка Сергачского округа открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Он обеспечивает доступность первичной медико-санитарной помощи для почти 800 жителей Сергачского округа.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Нижегородской области, прежнее здание медпункта было признано непригодным для эксплуатации, и в последние три года прием пациентов осуществлялся во временном помещении, предоставленном местной администрацией. Теперь жители села Кузьминка и еще двух соседних населенных пунктов – сёл Богородское и Анда – могут обращаться за медицинской помощью в новый ФАП, оснащенный по самым современным стандартам.

По словам и.о. главного врача Сергачской ЦРБ Марии Филатовой, возведение ФАПа стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На строительство и приобретение необходимой мебели и оборудования было выделено свыше 12 млн рублей бюджетных средств.

Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения, в нем находятся кабинет приема, процедурная и помещение для ожидания. Подключение к высокоскоростному интернету позволяет фельдшеру оперативно взаимодействовать со специалистами Сергачской центральной районной больницы и вести электронную документацию.

«Теперь у жителей еще трех отдаленных сел есть возможность получать необходимую медицинскую помощь в оборудованном и комфортном помещении, без необходимости срочного выезда в районный центр. В новом ФАПе оказываются все основные виды первичной медико-санитарной помощи – от проведения профилактических прививок и выполнения медицинских процедур до диспансерного наблюдения и лечения острых и хронических заболеваний. Мы рады, что в новом здравпункте продолжит работать специалист, которая пришла к нам в 2024 году по программе «Земский фельдшер», – рассказала Мария Филатова.

Фельдшер ФАПа Елена Котынова также отметила преимущества нового ФАПа.

«Для жителей это, в первую очередь, возвращение полноценной и доступной медицины в село. Мы переехали из временного помещения в специально построенное медицинское учреждение. Теперь у пациентов есть возможность быстро пройти необходимые процедуры и исследования на месте, что особенно важно для пожилых людей и тех, кому требуется регулярное наблюдение», – подчеркнула медик.

Напомним, национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.