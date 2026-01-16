В Нижнем Новгороде обсудили поддержку агропромышленного комплекса региона Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялось заседание Клуба муниципальных депутатов, посвящённое развитию сельского хозяйства и проблемам агропромышленного комплекса Нижегородской области.

В мероприятии приняли участие муниципальные депутаты, представители партии «Единая Россия», а также руководство министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель секретаря НРО партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета партии Дмитрий Филипенко, а также заместители министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Фирстов и Николай Хомутов.

В ходе заседания участники обсудили вопросы экономической устойчивости агропромышленного комплекса, диспаритета цен, доступности мер государственной поддержки, кадрового обеспечения сельского хозяйства, развития сельских территорий, логистики и рынков сбыта.

Представители регионального Минсельхоза отметили, что по итогам последних лет сельхозпроизводство в области в целом сохраняет положительную динамику. С 2021 года объём инвестиций в АПК вырос с 19 до 32 млрд рублей, в регионе реализуется около 100 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений более 85 млрд рублей.

«Для нас принципиально важно, чтобы решения, которые принимаются на региональном уровне, формировались с учётом мнения муниципалитетов и тех, кто работает на земле. Клуб муниципальных депутатов — это как раз площадка для прямого диалога и поиска практических решений по развитию сельских территорий», — отметил Дмитрий Филипенко.

Особое внимание было уделено мерам льготного кредитования. С 2023 года сельхозпроизводители Нижегородской области привлекли более 87 млрд рублей льготных кредитов, значительная часть которых направлена на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных проектов.

«Наша ключевая задача — обеспечить устойчивую работу сельхозпредприятий и понятные, доступные механизмы государственной поддержки. Мы готовы донастраивать действующие меры с учётом реальных запросов территорий», — подчеркнул Алексей Фирстов.

В блоке, посвящённом кадровому обеспечению и социальному развитию села, а также развитию инфраструктуры, участникам представили действующие региональные и федеральные программы поддержки. Кроме того, на заседании обсудили вопросы логистики, хранения продукции, продвижения местных товаров.

«Развитие сельских территорий — это не только экономика, но и качество жизни. Мы последовательно работаем над строительством дорог, жилья, социальных и инженерных объектов, чтобы село было комфортным местом для жизни и работы.В регионе продолжается реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий» и продвижение местной продукции в рамках проекта «Покупайте нижегородское»», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Хомутов.

По итогам заседания представители министерства подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию при формировании решений по развитию агропромышленного комплекса Нижегородской области.