Общество

Воробьёв заявил, что система поддержки бойцов СВО должна работать безотказно

19 января 2026 16:05 Общество
Воробьёв заявил, что система поддержки бойцов СВО должна работать безотказно

Фото: Александр Воложанин

В Подмосковье для участников СВО и их близких созданы разнообразные меры поддержки. Чтобы облегчить оформление льгот, разработана удобная система с цифровыми сервисами и алгоритмами. Важность этой инициативы отметил губернатор Андрей Воробьёв, сообщает 360.ru.

В прошлом году в регионе был сделан значительный шаг в развитии системы помощи ветеранам СВО. Теперь они могут пользоваться услугами в любом МФЦ Подмосковья. Здесь можно решить вопросы страхового обеспечения, получения наградных поощрений и зачисления детей без экзаменов в вузы Минобороны. Кроме того, на платформе "Госуслуги Московской области" доступен сервис, позволяющий подать одно заявление для получения 17 различных услуг.

Губернатор подчеркнул, что почти 1,5 тысячи жителей Подмосковья получили серьёзные травмы, из них 453 человека нуждаются в особом внимании. Он обратился с главам муниципалитетов с просьбой совместно с Госфондом и Ассоциацией ветеранов уделять особое внимание тому, чтобы квартиры, дома и подъезды, где проживают герои, соответствовали стандартам доступной среды.

Он выразил благодарность депутатам и активистам за их работу и напомнил, что забота о ветеранах должна продолжаться.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о продлении региональных выплат участникам СВО - они будут действовать до 31 декабря 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

