Общество

Психологический онлайн-чат стал доступен нижегородским участникам СВО

12 января 2026 18:45 Общество
Психологический онлайн-чат стал доступен нижегородским участникам СВО

Фото: Александр Воложанин

Участники специальной военной операции и их близкие получили возможность получать круглосуточную психологическую поддержку в едином телеграм-чате. Новый сервис организован Комитетом семей воинов Отечества совместно с фондом "Социальная сфера" — командой федерального проекта "ЗдравКонтроль" при участии Общественной палаты РФ.

Чат работает в анонимном формате и позволяет получить помощь дистанционно. По словам руководителя нижегородского отделения Комитета Инны Наумовой, такая поддержка особенно важна в ситуациях, когда люди испытывают тревогу, теряют жизненные ориентиры, переживают за родных или сталкиваются с трудностями в общении.

"Очень важно поддерживать наших ребят, находящихся в зоне СВО, а также их родных. Им порой крайне необходимы моральная поддержка, понимание и просто человеческое общение", — подчеркнула Наумова.

Консультации в чате проводят бесплатно квалифицированные медицинские психологи. В команде работают 60 специалистов из десяти регионов России. Они помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием и постпраздничной депрессией, которая часто возникает после длительных выходных.

Для обращения за помощью не требуется указывать персональные данные — общение полностью анонимно. Услуга доступна жителям всех регионов страны, вне зависимости от часового пояса.

На сегодняшний день к чату уже присоединились более 18 800 человек. Присоединиться к чату можно по ссылке https://t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о продлении региональных выплат участникам СВО.

Теги:
психология СВО Социальные проекты
