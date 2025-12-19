Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2025 15:15Улицы Нижнего Новгорода в выходные обработают от гололеда
19 декабря 2025 14:57В Нижегородской области успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО
19 декабря 2025 14:43Облачность и снег с дождем ждут нижегородцев в выходные
19 декабря 2025 14:19Мобильную связь усилили в районах Нижегородской области перед Новым годом
19 декабря 2025 14:12Нижегородцам показали состояние конструкций аварийного стадиона "Водник"
19 декабря 2025 13:32АО "Транснефть – Верхняя Волга" – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса "Мой добрый бизнес"
19 декабря 2025 13:27Бастрыкин заинтересовался закрытием нижегородской коррекционной школы
19 декабря 2025 13:05Нижегородцам объяснили, как защитить сердце в новогодние праздники
19 декабря 2025 10:1733 нижегородца отмечены за выдающийся вклад в развитие региона
19 декабря 2025 09:00Около 23 тысяч нижегородцев подхватили ОРВИ за неделю
Общество

В Нижегородской области успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО

19 декабря 2025 14:57 Общество
В Нижегородской области успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

В Нижегородской области успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО, сообщает Нижегородский филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Содействие в трудоустройстве и переобучении ветеранов специальной военной операции - одно из приоритетных направлений деятельности фонда, ориентированное на успешную адаптацию и интеграцию ветеранов в мирную жизнь.

В числе тех, кому помогли с трудоустройством, – ветеран специальной военной операции Сергей Абакумов. На СВО он уходил в 2022 году. После возвращения домой социальный координатор нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» сопровождал по всем вопросам, в том числе трудоустройству. Благодаря такой поддержке Сергей устроился на работу в крупную транспортную компанию. 

«Моя работа очень разнообразна – я заказываю технику и планирую работу бригад. Спасибо моему социальному координатору Елене за помощь в поиске работы», - поделился Сергей.

«Наши герои хотят оставаться активными и полезными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны. Филиалы фонда также заключают такие соглашения с региональными работодателями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью – для них запущены специальные проекты», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Нижегородский филиал фонда для каждого ветерана разрабатывает индивидуальный план трудоустройства, учитывающий профессиональные навыки, опыт работы и пожелания. Порядка 70% ветеранов СВО региона уже трудоустроено.

Филиал фонда сотрудничает с крупнейшими предприятиями и организациями Нижегородской области, предлагающими широкий спектр вакансий. Также организуются  «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры», курсы повышения квалификации и переподготовки по востребованным на рынке труда специальностям, проводятся консультации по составлению резюме, карьерного плана, подготовке к собеседованиям с работодателями, помощь в оформлении документов. Также в нижегородском филиале фонда участники СВО могут получить помощь психолога для преодоления трудностей, связанных с адаптацией к мирной жизни и поиском работы.

Напомним, государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО Фонд "Защитники Отечества"
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных