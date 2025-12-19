В Нижегородской области успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО Общество

Фото: Нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества"

В Нижегородской области успешно трудоустроены 70% ветеранов, вернувшихся из зоны проведения СВО, сообщает Нижегородский филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Содействие в трудоустройстве и переобучении ветеранов специальной военной операции - одно из приоритетных направлений деятельности фонда, ориентированное на успешную адаптацию и интеграцию ветеранов в мирную жизнь.

В числе тех, кому помогли с трудоустройством, – ветеран специальной военной операции Сергей Абакумов. На СВО он уходил в 2022 году. После возвращения домой социальный координатор нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» сопровождал по всем вопросам, в том числе трудоустройству. Благодаря такой поддержке Сергей устроился на работу в крупную транспортную компанию.

«Моя работа очень разнообразна – я заказываю технику и планирую работу бригад. Спасибо моему социальному координатору Елене за помощь в поиске работы», - поделился Сергей.

«Наши герои хотят оставаться активными и полезными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны. Филиалы фонда также заключают такие соглашения с региональными работодателями. Особое внимание уделяем ветеранам с инвалидностью – для них запущены специальные проекты», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Нижегородский филиал фонда для каждого ветерана разрабатывает индивидуальный план трудоустройства, учитывающий профессиональные навыки, опыт работы и пожелания. Порядка 70% ветеранов СВО региона уже трудоустроено.

Филиал фонда сотрудничает с крупнейшими предприятиями и организациями Нижегородской области, предлагающими широкий спектр вакансий. Также организуются «Ярмарки вакансий», «Дни карьеры», курсы повышения квалификации и переподготовки по востребованным на рынке труда специальностям, проводятся консультации по составлению резюме, карьерного плана, подготовке к собеседованиям с работодателями, помощь в оформлении документов. Также в нижегородском филиале фонда участники СВО могут получить помощь психолога для преодоления трудностей, связанных с адаптацией к мирной жизни и поиском работы.

Напомним, государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.