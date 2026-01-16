У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Гнеушев провел заседание по поддержке участников СВО в Володарском округе

Фото: Максим Герасимов

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел выездное заседание межведомственной комиссии, которая занимается координацией мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Местом встречи стал Володарский округ, сообщили в региональном правительстве. 

Основная цель таких выездов в муниципалитеты — проверить, насколько эффективно реализуются меры поддержки на местах. В рамках заседания члены комиссии лично пообщались с ветеранами СВО, чтобы понять, какую помощь они уже получают и как налажено взаимодействие между ними и ответственными структурами.

В ходе визита Андрей Гнеушев побывал в гостях у ветерана СВО Дмитрия Харитонова, который проходит восстановление после ранения и намерен вернуться к активной жизни. Вопросы, волнующие его, уже переданы профильным ведомствам. Кроме того, в ближайшее время он получит средства технической реабилитации от фонда "Защитники Отечества", в том числе автомобиль с ручным управлением.

Другому ветерану, Сергею Иванову, была необходима операция. Комиссией уже достигнута договоренность с медучреждением, где будет проведено вмешательство. Также ему передадут реабилитационные средства — спецодежду и многофункциональную инвалидную коляску.

Андрей Гнеушев отметил, что все обращения ветеранов были взяты под контроль, но подчеркнул необходимость системного подхода. 

"Все вопросы и просьбы, которые прозвучали от ветеранов, конечно, взяли на контроль. Но нам важно, чтобы их решение было системным и комплексным. Для этого на местах должно быть выстроено качественное взаимодействие как с участниками и ветеранами СВО, так и с ответственными ведомствами", - сказал замглавы региона. 

Кроме того, в рамках визита заместитель губернатора провел встречи с семьями военнослужащих. На встречах обсуждали вопросы, связанные с оформлением документов, начислением выплат, получением справок и обучением детей.

Во время заседания межведомственной комиссии рассматривались как конкретные случаи, с которыми обратились жители Володарского округа, так и системные проблемы, с которыми сталкиваются участники и ветераны СВО, а также их родственники.

В работе комиссии приняли участие руководитель нижегородского отделения фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова, управляющая региональным отделением Социального фонда России Арина Садулина, а также представители профильных министерств и ведомств Нижегородской области.

Глава администрации Володарского округа Дмитрий Третьяков доложил о текущей работе по оказанию помощи ветеранам и взаимодействии между муниципальными структурами и региональными органами власти.

"Володарский округ — один из наиболее милитаризованных в регионе. Мы осознаем, насколько важно обеспечить поддержку каждому участнику СВО и их семьям. Наша цель — предоставить весь спектр необходимой помощи и создать условия для достойной жизни наших героев, которые возвращаются к мирной жизни", — подчеркнул он.

Андрей Гнеушев в свою очередь акцентировал внимание на необходимости индивидуального подхода к каждой семье и каждому ветерану.

"Мы встретились с нашими бойцами, с их семьями. Ситуации у всех абсолютно разные, а вопросы поступают как системные, так и частного характера. Поэтому так важно главам наших муниципалитетов держать это на личном контроле, чтобы разобраться в каждой истории, знать, с какими проблемами сталкиваются участники СВО и их семьи и оперативно их решать", - заявил замгубернатора. 

Он также подчеркнул, что все поднимаемые вопросы должны в обязательном порядке подробно рассматриваться на заседаниях межведомственных комиссий в муниципалитетах.

