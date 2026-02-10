Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Спорт

Вратарь Дмитрий Шугаев принес "Торпедо-Горький" сухую победу над "Соколом"

10 февраля 2026 09:20 Спорт
Вратарь Дмитрий Шугаев принес Торпедо-Горький сухую победу над Соколом

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали домашнюю победу над красноярским "Соколом" со счетом 2:0 и продлили успешную серию на своем льду.

Первая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. Команды создавали моменты, но вратари уверенно справлялись со своей работой.

Во втором периоде игра стала менее динамичной. Тем не менее ближе к перерыву нижегородцы открыли счет. Александр Дрягилев точно бросил с дальней дистанции — 1:0.

В начале третьего периода хозяева увеличили преимущество. Арсений Варлаков подключился к атаке и поразил ворота с острого угла — 2:0.

После этого команда Дмитрия Космачёва сосредоточилась на обороне и не позволила сопернику забить.

Вратарь Дмитрий Шугаев, для которого матч стал дебютным в системе "Торпедо" после обмена Ивана Кульбакова в "Адмирал", отразил все 33 броска и оформил "сухарь".

Эта победа стала пятой подряд для "Торпедо-Горький" на домашнем льду и позволила команде подняться на 14-е место и вернуться в зону плей-офф.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут дома 11 февраля против "Норильска".

Ранее сообщалось, что игроки "Торпедо" заняли второе место в составе команды KHL U23 Stars на Матче звезд КХЛ (6+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
