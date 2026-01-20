Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 января 2026 13:17Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала "Госуслуги"
20 января 2026 13:13Еще 19 свалок уберут в Нижегородской области в 2026 году
20 января 2026 13:03485 аварий на теплосетях произошло в отопительный сезон в Нижнем Новгороде
20 января 2026 12:54Нижегородскую канатку закроют из-за плановой проверки 23 января
20 января 2026 12:00К ликвидации "Черной дыры" в Дзержинске привлекут "Росатом"
20 января 2026 11:52Более 2 000 тысяч точек бесплатного Wi-Fi работает в Нижегородской области
20 января 2026 11:34Нижегородские депутаты поддержали изъятие животных в случае опасности
20 января 2026 10:17Нижегородский аэропорт назвал самые пунктуальные авиакомпании 2025 года
20 января 2026 10:13АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело 221 тысячу испытаний нефти и нефтепродуктов в 2025 году
20 января 2026 09:33Строительство III очереди дублера проспекта Гагарина завершено на 80%
Общество

Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала "Госуслуги"

20 января 2026 13:17 Общество
Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала Госуслуги

Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала «Госуслуги» в 2025 году. Об этом сообщили в Минцифры Нижегородской области, подводя итоги года.

На регпортале граждане могут оформить 127 услуг, которые предоставляют исполнительные органы в Нижегородской области.

«Число уникальных пользователей портала в 2025 году составило 130 тысяч, а число обращений – 1,7 миллиона, что в 2,5 раза больше показателей прошлого года. Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала «Госуслуги», и рост связан в том числе с выводом на портал новых услуг. Основной акцент – на услугах «демографического» пакета: родительском основном доходе, подарке новорожденному и других», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Доля активных пользователей портала «Госуслуги» в регионе за прошедший год составила 80% от общего числа.

«Согласно Указу Президента России, процент услуг, оказываемых в электронной форме, должен достигнуть 99-ти к 2030 году. Уже сейчас мы достигли значения в 100 процентов по этому показателю – все социально значимые региональные услуги можно получить в электронной форме», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Также функционирует Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (РЦО). В задачи центра входит анализ действующих услуг и ответ на вопрос, нет ли в процедуре их предоставления избыточных требований. Организация работает над сокращением сроков предоставления услуг и числа документов, необходимых для этого.

«В 2025 году сроки предоставления 14 услуг сократились на 35 процентов, а число запрашиваемых документов – более чем на 88 процентов. Ведомства сами запрашивают необходимые сведения, снимая с заявителя необходимость посещать разные инстанции и носить с собой кипу документов. Вместе с тем для ряда услуг были расширены способы подачи заявления через МФЦ и «Госуслуги», – рассказала директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

 Кроме того, центром оптимизации были разработаны типовые регламенты для предоставления девяти услуг, что упрощает и ускоряет процесс их получения для заявителя. К примеру, это коснулось принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, компенсации части родительской платы за детский сад, утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Напомним, что цифровизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госуслуги цифровизация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных