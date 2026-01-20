Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала "Госуслуги" Общество

Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала «Госуслуги» в 2025 году. Об этом сообщили в Минцифры Нижегородской области, подводя итоги года.

На регпортале граждане могут оформить 127 услуг, которые предоставляют исполнительные органы в Нижегородской области.

«Число уникальных пользователей портала в 2025 году составило 130 тысяч, а число обращений – 1,7 миллиона, что в 2,5 раза больше показателей прошлого года. Нижегородцы стали чаще пользоваться возможностями регионального портала «Госуслуги», и рост связан в том числе с выводом на портал новых услуг. Основной акцент – на услугах «демографического» пакета: родительском основном доходе, подарке новорожденному и других», – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Доля активных пользователей портала «Госуслуги» в регионе за прошедший год составила 80% от общего числа.

«Согласно Указу Президента России, процент услуг, оказываемых в электронной форме, должен достигнуть 99-ти к 2030 году. Уже сейчас мы достигли значения в 100 процентов по этому показателю – все социально значимые региональные услуги можно получить в электронной форме», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Также функционирует Региональный центр оптимизации государственных и муниципальных услуг Нижегородской области (РЦО). В задачи центра входит анализ действующих услуг и ответ на вопрос, нет ли в процедуре их предоставления избыточных требований. Организация работает над сокращением сроков предоставления услуг и числа документов, необходимых для этого.

«В 2025 году сроки предоставления 14 услуг сократились на 35 процентов, а число запрашиваемых документов – более чем на 88 процентов. Ведомства сами запрашивают необходимые сведения, снимая с заявителя необходимость посещать разные инстанции и носить с собой кипу документов. Вместе с тем для ряда услуг были расширены способы подачи заявления через МФЦ и «Госуслуги», – рассказала директор ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Светлана Мусарская.

Кроме того, центром оптимизации были разработаны типовые регламенты для предоставления девяти услуг, что упрощает и ускоряет процесс их получения для заявителя. К примеру, это коснулось принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, компенсации части родительской платы за детский сад, утверждения схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Напомним, что цифровизация процесса оказания государственных и муниципальных услуг отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он начал действовать в стране с 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.